Otto Lechner: Stilistische Brücken in Aggsbach.

„Unter dem Weihnachtsbaum lag eine kleine Ziehharmonika und mit der habe ich mich beschäftigt. Ich habe nie einen Lehrer gehabt und meinen eigenen Umgang mit dem Instrument entwickelt.“ Was Otto Lechner von seiner Kindheit erzählt, ebnete den Weg zu seiner Karriere als Akkordeonist. Denn sein „Umgang mit dem Instrument“ machte ihn berühmt. Er trat etwa mit Kurt Ostbahn, Schulfreund Josef Hader und Joe Zawinul auf.

Lechner wurde 1964 in Melk geboren. Er war von Geburt an schwer sehbehindert und erblindete schließlich. Ab dem 10. Lebensjahr hat er sich sein Taschengeld selber verdient, indem er etwa bei Heurigengesellschaften musizierte. „Aus Sicht eines Behinderten ist es schwer, einen sozialen Status im Dorf zu kriegen. Da war Musik eine angenehme Art, integriert zu werden“, sagt der Musiker heute.

"Ich muss pendeln"

Er hat das Stiftsgymnasium Melk absolviert und ist seither als Akkordeonspieler, Pianist und Komponist tätig. Seit 2017 zeichnet er für das Festival „Kunst in der Kartause“, das heuer am 30. August beginnt, verantwortlich. „Ich versuche viele, mit denen ich wirklich gerne musiziere, nach Aggsbach (Anm.: Bezirk Krems-Land) einzuladen. Ich nutze es als Möglichkeit, die alle mal wieder zu treffen“, sagt Lechner lachend. Ernster fügt er hinzu: „Ich will Verbindungen herstellen zwischen Schubladen, die man sonst auseinanderhält, und versuche so, stilistische Brücken zu bauen von alter Musik zum Jazz, von streng komponierten Stücken zur freien Improvisation und von sehr klassischen Formen bis zur Tanzmusik. Ich versuche, den ganzen Horizont, der mich immer befruchtet hat, zu zeigen.“

Lechner lebt mit seiner Frau, Schauspielerin Anne Bennent, mit der er einen Sohn hat, in Gars am Kamp. Das Haus haben sie zufällig entdeckt. Neben dem schönen Garten schwärmt Lechner auch über die Nähe zum Bahnhof: „Sonst könnte ich nicht auf dem Land leben. Ich muss pendeln.“

Die Schaffungsräume von Lechner sind vielfältig. Gerade hat er ein Hörbuch mit Tobias Moretti aufgenommen und ist dabei, Filmmusik für eine „künstlerische Doku“ zu komponieren. „Das Schönste ist eigentlich, dass ich nichts leisten muss, sondern ich tue einfach. Dieser Begriff der Leistung ist ja schon derartig geschändet worden in letzter Zeit, da bin ich froh, dass ich ihn so nicht brauche. Ich tue wirklich gerne, was ich tue.“