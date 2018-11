Robert Kratky: „Wo das Studio ist, bin ich z’haus“.

„Ich bin kein großer Freund von Interviews. Eigentlich will ich gar nicht interviewt werden.“ Oft wird Ö3-Wecker-Anchorman Robert Kratky ja nachgesagt, er sei grantig. Dabei ist der Wahl-Niederösterreicher – der 45-Jährige lebt in Krems-Stein – einfach nur wirklich, wirklich direkt. Und, wenn er mal Interviews gibt, auch sehr erzählfreudig. Was den Beginn dieses Interviews (siehe Einstieg) auch gleich wieder wettmacht.

Robert Kratky und Ö3-Wecker, diese zwei sind untrennbar miteinander verbunden. Seit 15 Jahren moderiert er als Anchorman die Morgensendung des größten Radiosenders Österreichs. Dieses Jubiläum weckt im gebürtigen Salzburger ein Gefühl: Stolz. „Das ist eine Ehre. Es macht stolz, wenn man für viele zum österreichischen Interieur gehört.“ Dementsprechend oft wird Kratky auf der Straße von Fans angesprochen. „Darüber beschwere ich mich aber nicht, da hätte ich einen Beruf abseits der Öffentlichkeit wählen müssen.“

"Das ist der Preis, den ich zahle."

In seiner Anfangszeit bei Ö3 musste Kratky viele Rückschläge einstecken – etwa, dass ihm Sendungen wieder entzogen wurden. Mittlerweile hat er mit beruflichen Rückschlägen weniger zu kämpfen – aber mit privaten. „Irgendwann fällt dir auf, dass alle um dich herum eine Familie gegründet und geheiratet haben. Das ist der Preis, den ich zahle. Das war mir bewusst.“

Dass Niederösterreich zu seiner Wahl-Heimat wurde, ist vor allem der Wachau geschuldet. „Zuerst habe ich mich in Dürnstein verliebt“, verrät er. „Die Terrasse des Schlosshotels ist einer der schönsten Orte, an denen man sitzen kann.“ Sein 600 Jahre altes Haus in Stein bezeichnet er als seinen Lieblingsort. „Da, wo jetzt meine Badewanne steht, gingen Leute durch, die hatten ein Ritterschwert und eine Rüstung. Allein dieser Gedanke unterhält mich seit Jahren königlich.“

Kurz vor Weihnachten wird Kratky heuer die Spenden-Sendung „Ö3 Weihnachtswunder“ von St. Pölten aus moderieren. „Der Rathausplatz ist eine großartige Kulisse dafür.“ Von wo aus die 120 Stunden dauernde Sendung ausgestrahlt wird, ist für Kratky als Moderator aber nicht ausschlaggebend. „Wir nehmen unser Studio mit. Wo das Studio ist, da bin ich z’haus.“