Ulrich Salamun: 20 Jahre miteinander blödeln.

Arnold Schwarzenegger, Michael Häupl oder Wolfgang Schüssel. Über sie alle hat Ulrich Salamun schon „Drübergeredet“. Der 47-Jährige ist einer der drei Satiriker der Gruppe Maschek, die wegen ihrer Live-Synchronisation zu Videosequenzen bekannt geworden sind.

Das 20-Jahr-Jubiläum des Trios hat Salamun genutzt, um nach seiner Karenzzeit von drei Jahren wieder mit der Gruppe zu touren. „Wir verbringen wahnsinnig viel Zeit miteinander. Man muss sich schon mögen“, sagt Salamun über seine Kollegen Robert Stachel und Peter Hörmanseder. Die gemeinsame Arbeit schätzt er sehr: „Es gibt eigentlich nichts Schöneres, als wenn drei Freunde miteinander blödeln. Für die Tour haben sich die drei das alte Material wieder angesehen. „Wir haben uns an den Text erinnert und synchronisiert. Es war, als wäre nicht ein Tag vergangen.“

Gleichzeitig mit dem Tourstart ist auch das erste Buch der Gruppe auf den Markt gekommen. Aus „Satire darf al“ lerne man, wie Maschek ticke und intern funktioniere, erklärt der Satiriker.

"Das war mir aber zu viel Schreibtisch"

Salamun und Stachel haben sich in der Schule in Wiener Neustadt, wo sie aufgewachsen sind, kennengelernt. Im Zuge von Stachels Publizistikstudium setzten sie erste Ideen um, hatten später Auftritte im Rabenhoftheater in Wien und wurden Fixelement bei „Dorfers Donnerstalk“. Salamun studierte Jus und arbeitete auch im Beruf. „Das war mir aber zu viel Schreibtisch.“

Seit Anfang der 2000er-Jahre ist er immer wieder in Nicaragua. Eigentlich war er dort wegen eines Medienprojektes, das habe sich verselbstständigt. Er machte sich dort auf die Spuren des Kaffees, mittlerweile betreibt er als Bauer selbst einen Kaffeegarten und fungiert als österreichischer Honorarkonsul in Nicaragua. Der Hochlandkaffee von Salamuns Label Grandoro wächst auf Fincas im tropischen Nebelwald. Die Gewinne seines lokalen Unternehmens Biosfair werden in die Ausbildung der Mitarbeiter und in die Infrastruktur reinvestiert. Das Gesundheitssystem in den abgelegenen Anbaugebieten unterstützt er außerdem.

Erholungspause nach der Tour gibt es für Salamun keine. Ende Oktober, kurz nach dem letzten Auftritt, fliegt er wieder nach Nicaragua: Die Erntezeit beginnt.