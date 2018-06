Die Premiere des Shakespeare-Stücks ist aber nur einer von drei großen „Etappensiegen“, wie es Stanek nennt. Der Zweite ist, wenn er das Schrammelklangfestival in Litschau, für das er ebenso verantwortlich zeichnet, abmoderiert. Zwischen 6. und 8. Juli erwartet die Gäste dort ein „Mix aus Musik, Natur und Theater“, so Stanek. „Weil die Schrammelmusik auch in der Balkanmusik vorkommt“, werden heuer auch Balkanmusiker auftreten.

Als dritten „Etappensieg“ bezeichnet der Kulturpreisträger der Stadt Litschau das „Feuergespräch“ am 19. August. Es ist nach dem Konzert von Nino aus Wien der Schlusspunkt des Theaterfestivals „Hin und weg“. Theaterproduktionen, szenische Lesungen sowie Konzerte werden dort an zehn Tagen stattfinden. Der Feuerwehrposten oder die Garage eines Dachdeckers werden dabei ebenso zu Bühnen. „Die Menschen öffnen ihre Türen für die Kunst“, freut sich Stanek.

"Mit NÖ verbinde ich 'Zuhause'"

Für den Kreativen, der mit seiner Familie in NÖ und in Wien lebt, seien die Auseinandersetzung mit der Dramatik und mit der Kunst und auch das kreative Arbeiten das Schönste an seinem Beruf. Aber auch das künstlerische Arbeiten mit den Künstlerinnen und Künstlern selbst. „Und das gemeinsame Schaffen eines Kunstwerks innerhalb der darstellenden Kunst!“

Stanek ist 1971 in Wien geboren und studierte Regie am Max Reinhardt-Seminar. Er gründete 1993 das Brauhaus-Theater in Hörmanns im Waldviertel, wo er künstlerischer Leiter ist. Regie führte er unter anderem am Volkstheater Wien, am Landestheater Salzburg, am Theater der Jugend Wien oder beim NÖ Donaufestival.

Familiär war er schon immer sehr verwurzelt mit Niederösterreich. „Für mich ist das Waldviertel ein kreativer Ort, wo mir sehr viele Einfälle kommen.“ Mit Niederösterreich würde er „Zuhause“, gleichzeitig aber auch „Ruhe“ verbinden. Bis diese wieder einkehrt, warten aber noch einige Etappensiege.