Gemeindebund: „Großteil der NÖ Bevölkerung engagiert sich freiwillig“

Österreich ist das Land der Freiwilligen. Mehr als 3,7 Millionen Menschen engagieren sich in über 120.000 Vereinen ehrenamtlich und tun so etwas gutes für das Allgemeinwohl. Im Auftrag des Gemeindebundes hat das Institut für Jugendkulturforschung die Meinungen und Einstellungen der Menschen am Land und in der Stadt zu verschiedenen Themen erhoben. Die Ergebnisse präsentierten Bernhard Heinzlmaier, der Leiter des Instituts, und Alfred Riedl, der Präsident des Österreichischen Gemeindebunds, am Freitag im Zuge einer Pressekonferenz.

Auch in Niederösterreich engagiert sich zurzeit die Mehrheit der Bevölkerung ehrenamtlich. Während im ländlichen Gebiet viele Leute Mitglied beim heimischen Sport-, Musik-, oder Jugendverein sind, ist in den städtischen Gebieten eher das informelle Ehrenamt, also ohne in einem Verein dabei zu sein, beliebt. Im Rahmen der Studie gaben 71 Prozent der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher an, sich schon einmal unbezahlt für eine Sache engagiert und eine ehrenamtliche Tätigkeit übernommen haben.

Die Menschen zieht es wieder mehr aufs Land

Weitere Erkenntnisse der Studie betreffen die Lebensvorstellungen der Bürgerinnen und Bürger. Die Menschen zieht es laut den Studienergebnissen wieder mehr aufs Land und zurück in die Natur. „Das Leben am Land bietet Gemeinschaft, Sicherheit, Stabilität und Zusammenhalt. So zeigt sich etwa, dass das Sicherheitsgefühl in der Großstadt Wien deutlich schlechter als am Land ist“, erklärt Heinzlmaier. Die größten Sorgen der Menschen sind generationsübergreifend Teuerung, Angst vor Krieg, Inflation, Kriminalität und Zuwanderung.

Umso größer wird jedoch der Wunsch nach dem Leben am Land. Dieser steigt vor allem mit dem zunehmenden Alter. 48 Prozent der 16 bis 20-Jährigen wollen in der Großstadt leben, wohingegen nur mehr 24 Prozent der 26 bis 30-Jährigen diesen Wunsch teilen. Damit steigt auch die Sehnsucht nach dem Leben am Dorf. Traditionen, Heimat und Werte sind für junge Menschen wichtige Themen. „Die 'gute alte Zeit' wird für Jugendliche und junge Erwachsene ein Sehnsuchtsort, mit dem man die heute so dringend gesuchte Sicherheit und Stabilität in Verbindung bringt“, so Heinzlmaier. Bei der Arbeit zählen vor allem gute Bezahlung, gutes Arbeitsklima und Sicherheit. Faktoren, die vor allem in Familienbetrieben zu finden sind. Die Familie steht für junge Erwachsene über allem.

„Die Bevölkerung ist so konservativ wie nie zuvor“

Familie, Arbeit, Patriotismus. Diese Werte sind den Landleuten aktuell besonders wichtig. „Wir haben zurzeit eine konservativere Bevölkerung als je zuvor“, betont Heinzlmaier. Was die Familienplanung in den letzten Jahren an Bedeutung verloren hat, werde nun schlagartig nachgeholt.

Vergleicht man die Ansichten der Babyboomer-Generation mit jener der Generation Z, oft auch „Gen Z“ genannt, lassen sich einige drastische Unterschiede erkennen. Die Generation der Babyboomer schließt alle Menschen mit ein, die zwischen dem Jahr 1945 und 1964 geboren wurde. Die Generation Z ist zwischen 1995 und 2010 auf die Welt gekommen. „Man sieht bei unserer Studie eindeutig, dass die Babyboomer eine sehr materialistische Generation sind. Gen Z hingegen sind Idealistinnen und Idealisten, ihnen ist es wichtiger einen Beruf zu haben der ihnen Spaß macht, als einen, bei dem sie viel Geld verdienen“, erklärt Heinzlmaier. Er fügt außerdem hinzu: „Eigentlich ist es ein Wunder, dass wir keinen größeren Generationskonflikt zwischen den beiden Generationen haben, da sie sich so derartig von einander unterscheiden“.

Kampagne soll Ehrenamt in den Mittelpunkt rücken

In den nächsten Wochen und Monaten will der Österreichische Gemeindebund die Bedeutung von Ehrenamt und persönlichem Engagement für das Zusammenleben in den Regionen mit einer kommunalen Kampagne in den Mittelpunkt rücken. „Zusammenleben heißt vor allem Zusammenarbeiten und das tun unzählige Menschen tagtäglich in jeder Gemeinde in unserem Land. Jeder und jede leistet einen unglaublich wichtigen Beitrag für die Gemeinschaft und damit für unsere Demokratie“, betont Gemeindebund-Präsident Riedl.

Neben den Landesverbänden des Gemeindebundes unterstützen auch Bundesfeuerwehrverband, Rotes Kreuz, Blasmusik, Schülerunion sowie die Sportunion die Initiative „Auf uns kommt’s an. Engagement in der Gemeinde zahlt sich aus.“ Mehr Infos zur Kampagne: www.gemeindebund.at