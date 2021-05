„Kinder und Jugendliche haben keine Lobby. Es wäre eine Aufgabe der Kirche, deren Lebenssituationen wahrnehmbar zu machen.“ Das sagt die Wiener Pastoraltheologin Regina Polak in einem Interview in der St. Pöltner Kirchenzeitung „Kirche bunt“. In demografisch alternden Gesellschaften würden die Interessen der Älteren dominieren. Das habe sich auch in der Corona-Krise gezeigt, meint die an der Uni Wien lehrende Theologin. Es handle sich um kein bewusstes Wegschauen von Politik und Gesellschaft, „aber man vergisst sie einfach, weil sie in der Minderheit sind“.

Dass es für die Kirche nicht leicht sein wird, die Anliegen der Jugend stärker wahrnehmbar zu machen, verdeutlichte Polak mit der wachsenden weltanschaulichen Pluralisierung. Eine kirchliche Sozialisation mit regelmäßigem Gottesdienstbesuch und familiärem Glaubensleben werde immer seltener. „Die meisten Jugendlichen kennen die Kirche aus den Medien – und diese Berichte sind in der Regel nicht positiv“, sagt Polak.

Wie kann man Jugendliche heute erreichen? Das Wichtigste sei echte Dialogbereitschaft: „Zuhören und sich auf ihre Sprachformen und Lebenswelten einlassen, auch auf die virtuellen.“ Attraktiv seien auch konkrete Projekte wie solche der Caritas oder die Dreikönigsaktion, an denen sich Jugendliche beteiligen und mitgestalten können. „Aber es wird nicht einfach werden“, warnt Polak, „denn kirchliches Engagement verliert gesellschaftlich an Image.“

Die Kirche müsse das eigene Profil stärken: Ökonomisch gesehen sei Pfarre ein Ort, wo man nichts bezahlen muss, wo man sein kann, ohne Leistung bringen zu müssen.

„Wenn die Kirche überleben will, muss sie viel mehr Ressourcen und Personal für die Jugendpastoral einsetzen.“