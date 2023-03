Künstliche Intelligenz besteht österreichische Zentralmatura

Werbung

Das Experiment, das die Landesschülervertretung (LSV) im Forum Landtag präsentiert hat, sollte laut Landesschulsprecher Sebastian Paar zeigen, „dass der Stand der technologischen Entwicklung insgesamt den in unserem Bildungssystem schon lange überholt hat.“ Das Computerprogramm „ChatGPT" konnte die schriftliche Reifeprüfung in den Fächern Deutsch und Mathematik bestehen.

Wichtig war der Schülervertretung dabei, dass es nur mit den originalen Fragestellungen von früheren Zentralmatura-Angaben gefüttert wurde. Die Antworten, die der Chatbot dann ausgespuckt hat, wurden unverfälscht übernommen und von Lehrerinnen und Lehrern bewertet. Marco Gayer, AHS-Landesschulsprecher, hob hervor: „Die Technologie hat einen Stand erreicht, wo sie eigenständig auch komplizierte Problemstellungen lösen kann.“

Karl Wilfing empfing Jan Görlich, Marco Gayer und Sebastian Paar von der Landesschülervertretung im Forum Landtag. Foto: Max Ryba

Kampagne für eine Schule „ohne Error-Meldung“

Die LSV präsentierte gleichzeitig mehrere Forderungen, die Teil ihrer Kampagne "System 404“ sind. Die Zahl 404 ist ein bekannter Fehlercode, wenn beispielsweise eine Webseite oder eine Datei nicht gefunden werden kann. Damit will die Schülervertretung darauf hinweisen, dass jetzt die Zeit ist, um zu handeln damit das Schulsystem keine „Error-Meldungen“ erzeugen würde.

So fordern sie beispielsweise den erweiterten Ausbau der Strom- und Internetinfrastruktur in und um Niederösterreichs Schulen. Außerdem sollten alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit bekommen, ihre Schularbeiten oder Reifeprüfungen auch digital zu schreiben. In manchen Schulen in NÖ sei das erlaubt, in anderen wiederum verboten.

Eine weitere Forderung sind verpflichtende Debattier-Runden, die in allen Schulfächern am Lehrplan stehen sollen. So sollen die Schülerinnen und Schüler Fähigkeiten wie kritisches Denken, Argumentieren oder Präsentieren verbessern, erklärt Landesschülervertreterin Anna Fabrizy. Für sie seien diese rhetorischen Fähigkeiten im heutigen Berufsleben sehr wichtig. Alle Forderungen der Landesschülervertretung kann man im Detail hier finden.

Das Team der Landesschülervertretung NÖ mit dem Landtagspräsidenten Karl Wilfing. Foto: Max Ryba

Eingabe an Landtag soll folgen, Landtagspräsident will diese „ernst nehmen und diskutieren“

Die Schülerorganisation will ihre Forderungen per Eingabe an den Landtag richten, damit sie dort besprochen werden. Dazu wären eigentlich keine zusätzlichen Unterschriften nötig, die LSV sammelt nun aber trotzdem an Niederösterreichs Schulen Signaturen für die Forderungen, um zu zeigen, dass die Anliegen vielen jungen Menschen wichtig sind. Ein konkretes Ziel an Unterschriften haben sie dabei aber nicht.

Landtagspräsident Karl Wilfing war bei der Präsentation im Forum Landtag ebenfalls dabei. Er erklärte, dass die Bildung rasch auf die Herausforderungen der Digitalisierung reagieren müsse. Wenn es zur Eingabe der Forderungen an den Landtag komme, dann werden sie laut Wilfing „ernst genommen und im Bildungsausschuss und im Landtag diskutiert werden“. Er freute sich, dass die Landeschülervertretung parlamentarische Instrumente nutzt.