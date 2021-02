Fast alle Pfarren der Diözese St. Pölten beteiligen sich an der Fastenaktion, die seit 1963 viele soziale Projekte in armen Ländern unterstützt. Über 170.000 Fastenwürfel wurden von der diözesanen Fastenaktion in den Pfarren verteilt. Sie sind ein wichtiges Zeichen der christlichen Nächstenliebe. Die Idee: In der Fastenzeit soll auf etwas verzichtet und das Ersparte in den Fastenwürfel gegeben werden. Vielerorts wird der Würfel beim Herrgottswinkel oder an einem anderen Ehrenplatz im Haushalt aufgestellt.

Die unterstützten Projekte sind vielfältig: Berufsausbildungen in Kenia und Sri Lanka; Hilfe für Straßenkinder in Indien und im Benin; Umweltprogramme in Tansania und Peru; Weiterbildung für Priester und Ordensleute im Südsudan. Im Mittelpunkt der heurigen Sammlung steht eine Fastenaktion-Partnerorganisation in Nairobi (Kenia): Das Projekt KTSSC bietet Jugendlichen und Frauen eine Perspektive durch Bildung. „Neben der normalen Arbeit organisieren viele Projektpartner auch Corona-Hilfen für die Ärmsten der Armen“, berichtet Fastenaktion-Geschäftsführerin Karin Hintersteiner.

Materialien und Informationen werden online angeboten

„Das zweite Jahr begleitet die Corona-Pandemie nun schon die Fastenaktion. Im vergangenen Jahr mussten wir die Sammlung verschieben, da uns mitten in der Fastenzeit der erste Lockdown traf“, erinnert Hintersteiner und bittet Pfarren und Gläubige, die traditionsreiche Fastenaktion heuer wieder aktiv zu unterstützen.

Damit die Fastenaktion noch besser bekannt wird, können viele Materialien und Informationen von der Website www.fastenaktion.at heruntergeladen und bei Gottesdiensten oder für die Firmvorbereitung verwendet werden.

Neben den Fastenwürfeln gibt es auch die Möglichkeit, per Überweisung zu spenden. IBAN: AT90 3258 5000 0120 0666, Empfänger: Fastenaktion der Diözese St. Pölten.