Umwelt-Einsatz am Friedhof wird prämiert

Die Katholische Aktion (KA) St. Pölten zeichnet beim diözesanen Umweltpreis drei schöpfungsfreundliche Projekte mit dem diözesanen Umweltpreis 2022 aus – jeweils dotiert mit 1.000 Euro. Der Schwerpunkt des Umweltpreises liegt auf „Ökologie am Friedhof“.

Einige Ideen für den ökologischen Friedhof bietet KA-Generalsekretärin Katharina Kratochwill: Pfarren können wiederbefüllbare Kerzenbecher aus Glas zur Verfügung stellen und zur Mülltrennung anregen sowie für den Bioabfall eine Kompoststelle einrichten. Wichtig sei es, Pestizide und Unkrautvernichter zu vermeiden und keine Torfprodukte zu verwenden. Zusätzlich können Nützlings-Hotels am Friedhof gebaut und eine Blühwiese angelegt werden.

KA-Präsident Armin Haiderer sagt: „Friedhöfe sind faszinierende und oft unterschätzte Orte, und mit unserem Umweltpreis wollen wir motivieren und aufrufen zugleich!“

Mitmachen bis Ende September

Bis 30. September können Projekte bei der KA eingereicht werden (Klostergasse 15, 3100 St. Pölten oder per E-Mail an ka.stpoelten@kirche.at). Die Preisverleihung findet im Spätherbst bei einem Festakt statt. Der Umweltpreis ist eine Kooperation der KA St. Pölten, der Evangelischen Kirche in NÖ und der Erzdiözese Wien. Das Land NÖ unterstützt den Preis.

Auch das Stift Melk geht bei der Schöpfungsverantwortung mit gutem Vorbild voran: Anfang Juli ging die neue Photovoltaik-Anlage in Betrieb, mit der künftig die Hälfte des im gesamten Kloster inklusive Stiftsrestaurant benötigten Stroms produziert werden soll.