Auch Österreichs größte Jugendsozialaktion „72 Stunden ohne Kompromiss“, organisiert von der Katholischen Jugend Österreich in Zusammenarbeit mit youngCaritas und Hitradio Ö3, bleibt vom Coronavirus nicht verschont. So gaben die Veranstalter jetzt bekannt, dass die jährlich stattfindende Aktion auf 13. bis 16. Oktober 2021 verschoben wird.

Bei dem Projekt, das ursprünglich im Oktober 2020 hätte stattfinden sollen und auch in der Diözese St. Pölten großen Anklang findet, setzen tausende Jugendliche in ganz Österreich ein Zeichen der Solidarität und Hilfsbereitschaft. 72 Stunden lang stellen sie sich in den Dienst der guten Sache und beweisen mit viel Einsatz, Kreativität und Teamgeist, dass sich soziales Engagement lohnt und auch Spaß macht.

Aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklung sei eine Planung der rund 400 Einzelaktionen zurzeit nur sehr schwer möglich, argumentiert die Katholische Jugend. Viele unsichere Faktoren wie etwa das Zusammenarbeiten Jugendlicher auf engsten Raum, der Schutz von Risikogruppen bei Projekten mit immunschwachen Personen sowie die Möglichkeit, sich vorab in der jeweiligen Gruppe zu treffen, um das Projekt zu organisieren, würden eine wesentliche Rolle spielen, die zu der Verschiebung geführt haben.