Diese Woche hat der Advent begonnen – und er wird heuer in vielerlei Hinsicht anders sein, als in den Jahren zuvor. Genau auf diese besondere Situation gehen Bischof Alois Schwarz und Pastoralamtsdirektor Hans Wimmer in einem gemeinsamen Brief an alle Mitarbeiter im pastoralen Dienst ein.

Darin ermutigen sie Pfarrer, Kapläne, Diakone und Pastoralassistenten, besonders präsent zu sein. Es gelte, die Orte Kirchenraum, Pfarrhaus und das Zuhause der Menschen im Blick zu haben. Besonders jetzt seien Glaube und Gottesbeziehung wichtige Stützen und Kraftquellen für viele Menschen, „und wir sind gefragt und gefordert“, so Schwarz und Wimmer.

Sie machen im Schreiben auch konkrete Vorschläge, um lieb gewordene Traditionen neu zu denken. Dazu gehören Angebote wie die Kirche als Raum der Stille offen zu halten, als auch Adventkranzsegnungen oder Zuspruch, Beichtgespräch und ein offenes Ohr. Zudem sollen die Pfarren auf das überpfarrliche Angebot der Telefonseelsorge, die unter der kostenlosen Nummer 142 rund um die Uhr erreichbar ist, hinweisen.

Neue Plattform für Ideen

Ideen, Anregungen oder Denkanstöße für Advent und Weihnachten sammeln die Pastoralen Dienste außerdem auf der eigens angelegten Webseite „Ideenbörse zu Advent und Weihnachten“. Diese soll auch als Austauschplattform von Pfarren für Pfarren dienen.

Gesammelt werden Vorschläge, Angebote, Impulse oder Tipps zu Themen wie Gottesdienste, Hauskirche, Nikolaus, Herbergsuche, Heiliger Abend oder Krippenandacht. Projekte können per Mail an pd.leitung@kirche.at geschickt werden. Zu finden sind alle Anregungen unter www.pastoraledienste.at.