Die sechsten Ökumenischen Werktage für Kirchenmusik, die Ende Juli im St. Pöltner Bildungshaus St. Hippolyt stattfanden, sind nur eines der zahlreichen Angebote, die die Diözese St. Pölten Kirchenmusikern bietet. Fachleute erarbeiteten hier mit den 64 Teilnehmenden in Workshops, im Plenum und auch im Einzelunterricht gut singbare Werke, die in einem abschließenden ökumenischen Gottesdienst als liturgischer Höhepunkt erklungen sind.

Seit Jahren bietet das Kirchenmusikreferat der Diözese St. Pölten auch hochkarätige Orgelwochen in St. Pölten, Bad Traunstein und Heidenreichstein an. Dabei besteht die Möglichkeit zum Kennenlernen oder Ausprobieren von Neuem und zum gemeinsamen Musizieren und Singen. Sowohl Anfänger als auch erfahrene Musiker nehmen gerne daran teil. „Die Sommerwochen sind bereichernd, in musikalischer und menschlicher Hinsicht. Viele Freundschaften haben sich dadurch schon ergeben“, betont Christoph Maaß, der die kirchenmusikalischen Belange im Waldviertel leitet.

Die Diözese bietet flächendeckend eine kirchenmusikalische Ausbildung an. Das kommt den Pfarren zugute. Meistens gebe es in den Gemeinden genug Organisten und Kirchenmusiker – aber nicht in allen.