Die zehn Tage von 25. September bis 4. Oktober sind in der Diözese St. Pölten der Bibel gewidmet. Österreichweit wurde die Bibelfestwoche auf 2021 verlegt, die Diözese St. Pölten veranstaltet sie aber planmäßig schon heuer.

Im Rahmen der von der Bischofskonferenz ausgerufenen Bibeljahre laden vielfältige Angebote zu Annäherungen an das Buch der Bücher ein. Das Programm ist umfassend:

In der Landesbibliothek NÖ befasst sich eine Ausstellung mit dem sprachlichen und kulturellen Aspekt und zeigt Bibeln in verschiedenen Sprachen. Eine Johann-Sebastian-Bach-Nacht in mehreren St. Pöltner Kirchen bringt Menschen die Bibel durch die Musik näher.

Gespräche im Tullner Bibelgarten und an anderen Orten bieten Gelegenheit zum gemeinsamen Nachdenken. Ein Musikkabarett nähert sich auf humoristische Weise der Bibel, ein Singnachmittag lädt zum Mitsingen ein.

Unter dem Motto „10 Tage für die Bibel“ beteiligen sich Amstettens Pfarren und die Franziskanerinnen mit einem vielfältigen Programm. Pfarrbibliotheken laden zum Lesen und Gestalten ein, Ausstellungen zur künstlerischen Auseinandersetzung. Die Katholische Frauenbewegung veranstaltet einen Tag zum Thema „Gottes starke Töchter – Frauen in der Bibel“.

Zwölf Frauen und Männer aus der Diözese – darunter auch Bischof Alois Schwarz – wollen die Bibel teilen. Bei diesem Angebot stehen sie für Pfarren, in denen es noch keine Bibelrunde gibt, als Begleiter für einen Bibelabend oder ein Bibelfrühstück zur Verfügung. Eine weitere Besonderheit ist eine Künstlerklausur: Sieben Schriftsteller und sieben Maler wohnen und arbeiten im Stift Seitenstetten unter dem Motto „Noahs Fest“.