Brauchtum: Friedenslicht aus Bethlehem wird verteilt

Mit einer ökumenischen Feier im Salzburger Dom wurde das ORF-Friedenslicht offiziell ausgesendet, um seine Reise als Symbol des Friedens in alle Welt anzutreten. Im Rahmen der Feier entzündete das heurige „Friedenslicht-Kind“ Tobias Nußbaumer aus dem Bezirk Gmunden für jedes Land, in dem die Pfadfinder das Licht verteilen, eine Kerze.

Vertreter der Pfadfinder aus allen österreichischen Bundesländern nahmen abschließend das Friedenslicht in Empfang, um es in ihrem jeweiligen Bundesland und an den Grenzen an die Nachbarländer zu verteilen. Auch in Niederösterreich wird das Friedenslicht verteilt – unter anderem mit Hilfe der Feuerwehr-Jugend.