Am 21. Dezember 1969 wurde in Österreich der erste Ständige Diakon geweiht. Das wurde nun bei einem Festgottesdienst mit vielen anwesenden Ständigen Diakonen gefeiert. „Ein Fest der Dankbarkeit für Berufungen zum sakralen Dienst der Liebe in der Kirche“, betonte Bischof Alois Schwarz, der nicht persönlich anwesend sein konnte, in einer Grußbotschaft.

Auch Weihbischof Anton Leichtfried dankte in der Predigt allen Diakonen und deren Frauen und Kindern: „Ein ganz großer Dank, dass ihr alle in eurem Tun an die gelebte Nächstenliebe erinnert. Danke für all die Situationen, wo ihr beigetragen habt, dass Nächstenliebe gelebt und verstärkt worden ist.“

Seit 1969 wurden in den österreichischen Diözesen über 900 „bewährte Männer“ geweiht, 118 davon in der Diözese St. Pölten. Der erste Ständige Diakon Österreichs war Walter Bertl aus Dornbirn, der von Bischof Bruno Wechner geweiht wurde. Möglich war dies, weil das Zweite Vatikanische Konzil für die Wiedereinführung des Ständigen Diakonats „grünes Licht“ gegeben hatte.

In der Diözese St. Pölten wurden mit Johann Kräftner, Franz Graf, Walter Demetler und Karl Stupka am 4. Oktober 1970 die ersten Ständigen Diakone geweiht. Heute gibt es in der Diözese St. Pölten 92 Diakone, wovon 80 in ihren Pfarren aktiv sind, so Diözesanreferent Thomas Resch.