Die Bibel wird in der Diözese St. Pölten unter dem Titel „10 Tage der Bibel“ in den Fokus gerückt. Startschuss ist die Ausstellung „Die Bibel als Sprach- und Kulturgut“ in der NÖ Landesbibliothek, bei der rund 200 Bibeln in verschiedensten Sprachen und Schriften vorgestellt werden.

Die Eröffnung am Donnerstag, 24. September, ist zugleich die Auftaktveranstaltung zu dem Bibelprojekt, das in den meisten Diözesen Österreichs aufgrund der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt wurde. Die bis zum 30. Oktober zugängliche Schau in der NÖ Landesbibliothek in St. Pölten spannt einen Bogen von Papyrus-Funden über Bibeln im deutschen Sprachraum bis zu Esperanto- und Braille-Ausgaben der Heiligen Schrift. Ein eigener Abschnitt geht der Frage nach, was Niederösterreich mit der Bibel zu tun hat.

Daneben sind noch weitere Veranstaltungen geplant: Eine Bach-Nacht in St. Pölten bringt die Bibel über die Musik näher, Gespräche im Bibelgarten in Tulln (von 24. September bis 6. Oktober, täglich von 14 bis 16 Uhr) und an anderen Orten laden zum gemeinsamen Nachdenken ein. Auch Amstettens Pfarren und die Schulschwestern beteiligen sich mit einem vielfältigen Programm, Bibliotheken laden zum Lesen und Gestalten ein und Ausstellungen locken mit künstlerischen Auseinandersetzungen.