Gemeinsamer Austausch vor Pfarrgemeinderats-Wahl

Zur Vorbereitung auf die Pfarrgemeinderatswahlen am 20. März 2022 haben sich zwischen September und Anfang November in allen Dekanaten der Diözese insgesamt 900 Pfarrgemeinderats-Vorstände der Pfarren getroffen. In 19 Fällen waren die Treffen in Präsenz, in einem digital. „Die Stimmung war sehr gut“, berichtet Peter Haslwanter vom diözesanen Ressort Pfarren und Regionen.

Die Pfarrvertreter erhielten bei den Treffen grundlegende Informationen zu den Wahlen: zur Vorbereitung, zur Kandidatenfindung und zum Motto „mittendrin“. Es habe viele Fragen, Anregungen und Ideen gegeben. Haslwanter ist sich bewusst, dass gerade die Findung geeigneter Kandidaten in manchen Pfarren schwierig ist. Dazu komme noch die Situation aufgrund der Pandemie.

Alle fünf Jahre haben mehr als 4,5 Millionen wahlberechtigte Katholiken die Möglichkeit, eine Funktion in ihrer Pfarre zu übernehmen oder mit ihrer Stimme den Kandidaten das Vertrauen auszusprechen. Im Diözesangebiet werden 5.000 Pfarrgemeinderäte neu gewählt.