Initiative der Katholischen Frauenbewegung: Suppe essen gegen Not

Unter dem Motto „Gemeinsam für eine Zukunft miteinander füreinander“ startete am Aschermittwoch die Familienfasttag-Kampagne der Katholischen Frauenbewegung (kfb). In ganz Österreich veranstalten während der Fastenzeit kfb-Frauen in Pfarren, auf Diözesan- und auf Bundesebene Fastensuppenessen. In der Diözese St. Pölten war das Benefizsuppenessen am 8. März im NÖ-Landhaus der Auftakt. Kfb-Vorsitzende Anna Rosenberger erinnerte, dass in der Ukraine viele Frauen und Familien auf der Flucht sind. Gleichzeitig werde heuer auch weltweit geholfen, wie Frauen auf den Philippinen.

Mit dabei waren zahlreiche Gäste wie Bischof Alois Schwarz und Generalvikar Christoph Weiss. Vom Land waren unter anderem Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und die Landesrätinnen Ulrike Königsberger-Ludwig und Christiane Teschl-Hofmeister vertreten.

Weitere Spendenmöglichkeit unter www.teilen.at.