Jubiläum: 20 Jahre Oma-Dienst

„Wir alle wissen, wie wertvoll die Erfahrung, die Zeit, Ruhe und Gelassenheit ist, die uns Großeltern schenken können“, heißt es vom Katholischen Familienverband der Diözese St. Pölten. Wenn die eigenen Großeltern aber nicht da oder nicht in der Nähe sind, hilft der Oma-/ Opa-Dienst des Katholischen Familienverbandes. Und das bereits seit dem Jahr 2002. Was zunächst auf das Diözesangebiet beschränkt war, wurde unter Margarita Kalteis, die den Omadienst von 2005 bis 2018 leitete, auf ganz Niederösterreich ausgeweitet.

Bei einem Festakt in St. Pölten wurde das Jubiläum mit Leihomas, dem neuen Familienverband-Vorsitzenden Peter Pitzinger, Altbischof Klaus Küng und Ehrengästen gefeiert. 500 Omas und Opas haben in den letzten 20 Jahren 2.500 Kinder in ganz NÖ betreut.

Interessierte Leih-Großeltern werden weiterhin gesucht. Alle Informationen zum Oma-/Opa-Dienst und zur Anmeldung gibt es unter www.familie.at/noe.