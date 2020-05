Der erste Inspirationstag für pfarrlich-engagierte junge Menschen aus der Diözese St. Pölten fand am 25. Jänner in Wieselburg statt. 81 Vierer-Teams aus 61 Pfarren tauschten sich dabei aus. Nun gibt es eine zweite Runde: Von 31. Mai bis 7. Juni besteht die Möglichkeit, an der JustDuit-Inspirationswoche teilzunehmen – coronabedingt diesmal online.

Ziel der Aktion ist es, Überlegungen zu sammeln, wie junges Pfarrleben und die Organisation von Jugendgebeten, Jungschar- oder Jugendgruppen positiv verändert werden können. „Gemeinsam wollen wir ein paar Ideen auf die Welt bringen“, meint die Organisatorin und Jugendleiterin der Region St. Pölten, Magdalena Ganster. Wer sich anmeldet, erhält eine Woche lang tägliche Impulse.

Der Input soll beim Überlegen und Planen helfen: „Ob Liturgisches, Kreatives oder Soziales: Projekte können jeden Bereich betreffen.“ Teilnehmende sollten sich während der Inspirationswoche für die Impulse täglich zehn Minuten reservieren – der einzig zeitlich fixierte Termin ist ein gemeinsames Zoom-Meeting.

„Das kirchliche Gemeinschaftsleben hat sich in den letzten Wochen stark verändert, viele Aktivitäten kamen zum Erliegen, Treffen konnten nicht stattfinden, Feste mussten anders gefeiert werden. Es ist an der Zeit zu fragen: Was lässt sich trotzdem machen?“ Die Jugendleiterin möchte nicht nur für eine „unvorhersehbare“ Zukunft in „alter Normalität“ planen, sondern das Jetzt positiv gestalten. Infos unter www.justduit.at.