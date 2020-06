Ob Regierungsstellen, Parteien oder Interessenvertreter – die Hauptaufgabe der Katholischen Aktion (KA) besteht „im Dialog mit Playern außerhalb der kirchlichen Institutionen“. Das ist laut Armin Haiderer, seit 2008 KA-Präsident in der Diözese St. Pölten, „manchmal unbequem“, aber es gehe darum, katholisches Gedankengut in den gesellschaftlichen Diskurs einzubringen und an Entscheidungsträger heranzutragen. Sterbehilfe, Lebensschutz, Ethikunterricht, Karfreitagsdebatte oder arbeitsfreier Sonntag – es gebe viele Themen, „wo wir uns zu Wort melden und Einfluss nehmen“, meint Haiderer in der Kirchenzeitung „Kirche bunt“.

Haiderer äußerte sich in einem Interview anlässlich des 70-jährigen Bestehens der KA St. Pölten, die dieses Jubiläum heuer coronabedingt nicht groß feiern kann, dies aber 2021 unter dem Motto „70+1“ nachholen will. Dass das Ansehen der Katholischen Aktion in der Kirche über die Jahre gesunken ist, sei wohl ein zutreffender Eindruck, gesteht der Präsident auf Nachfrage ein. Das habe zum einen finanzielle Gründe, zum anderen spiele die politische Exponiertheit der KA eine Rolle.

Als offizielle Laienorganisation wolle die KA zum „kirchlichen Experten in Sachen Ehrenamt“ werden. Angesichts der hohen Beanspruchung der zahlenmäßig abnehmenden Pfarrer sei es „unabdingbar“, den Wert der Laien in den Pfarrgemeinden zu heben, betont Haiderer.