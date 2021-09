Weil das Jubiläum der Katholischen Aktion 2020 nicht gefeiert werden konnte, wurde das heuer mit „70 plus 1“ nachgeholt: Bei einer Festmesse und Buchpräsentation. Außerdem kamen ehemalige Diözesanverantwortliche wie Herbert Binder, Roswitha Reisinger und Leopold Wimmer zu Wort.

Bischof Alois Schwarz dankte beim Gottesdienst in seiner Predigt den vielen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern der Katholischen Aktion: „Ich spüre heute sehr viel Achtsamkeit und Aufmerksamkeit füreinander. Wobei auch wahrgenommen wird, dass es gleichzeitig Not und Leid und innere Bedrängnis gibt – das wird nicht ausgespart. Sie geben dem Notwendigen Einheit, im Zweifel Freiheit, in Allem die Liebe – das ist das Prinzip der Katholischen Aktion.“ Schwarz zeigte sich dankbar, dass „Sie präsent sind in den verschiedensten Lebenswelten der Menschen, dass Sie Leidenschaft für Gott haben“.

KA-Präsident Armin Haiderer formulierte, warum es die Katholische Aktion in der Vergangenheit gebraucht hat und sie es in der Zukunft brauchen wird: „Die Kirche und ihre Strukturen sind im Wandel begriffen. Als KA sind wir mittendrin und wollen Kirche ebenso wie Gesellschaft aktiv mitgestalten. Und tatsächlich haben wir uns eine Spezialistenrolle erarbeitet, und zwar in Bereichen, die immer wichtiger werden müssen. Die Frage des Ehrenamtes, die Rolle der Laien, der Dialog mit außerkirchlichen Gruppierungen. Unser Know-how und unsere 70 Jahre Erfahrung werden auch in Zukunft gefragt sein.“

Das von Haiderer zusammengestellte Buch „Kirche aus Laienschaft“ gibt einen Überblick über 70 plus 1 Jahre – mit vielen Statements und auch Anekdoten der Diözesanverantwortlichen.