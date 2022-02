Kirche und Bewegung: Aufruf an Pfarrgemeinderäte

In den Pfarren hofft man, dass der Pfarrgemeinderat nach den Wahlen am 20. März wieder gut die Gemeinde repräsentiert: Jung und Alt, diverse berufliche und soziale Gruppen, Frauen und Männer sowie Mandatare mit unterschiedlichen Begabungen, Talenten und Fähigkeiten. Heuer können sich Pfarrgemeinderäte in der Diözese erstmals auch als „Sport- und Freizeitpastoral-Pfarrgemeinderäte“ engagieren.

Der Vorsitzende der Diözesansportgemeinschaft Sepp Eppensteiner betont, dass Pfarren „einen reichen Schatz an Veranstaltungen“ bieten. Er denkt dabei an Kapellen-Wanderungen, Pfarrfußballturniere und Pilgern. Als Diözesansportgemeinschaft wolle man „Sport- und Freizeitpastoral-Pfarrgemeinderäten Know-how und Arbeitshilfen“ geben.

Die Palette der Möglichkeiten, sich als Pfarrgemeinderat zu engagieren, ist insgesamt groß: Liturgie, Sakramentenpastoral, Katholisches Bildungswerk, Festausschuss, Öffentlichkeitsarbeit, Kinder- und Jugendarbeit, Senioren oder im sozial-karitativen Bereich (Caritas).