Kirchenpläne in 3D

Die Bestandssicherung sowie die Schaffung von genauen Plandaten wie Grundrissen, Schnitten und Ansichten als Grundlage für Renovierungs- und Änderungsmaßnahmen – das ist das Ziel eines neuen Projektes der Diözese St. Pölten. Gemeinsam mit dem Bundesdenkmalamt und der NÖ Landesregierung sollen so Sakralbauten in NÖ digitalisiert werden.

Mit einem Laserscanner werden die Pfarr- und Filialkirchen im Diözesangebiet dreidimensional erfasst und als CAD-Plan dargestellt. Das Projekt soll rund zehn Jahre dauern und beinhaltet jährlich rund 40 Objekte.

Thomas Aigner, Direktor des Diözesanarchives, denkt das Projekt in einem größeren Kontext: „Wir sind gerade in einem umfassenden digitalen Transformationsprozess der gesamten Diözesanverwaltung. Unser Ziel ist, alle Informationen in Beziehung zu setzen und zusammenzuführen.“