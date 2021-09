Ob Tür-zu-Tür-Besuche, das Führen von Glaubensgesprächsrunden oder Besuche in Alters- und Pflegeheimen, bei Angehörigen von Verstorbenen sowie in Gefängnissen: Die Legionäre der Legion Mariens, die ihr 100-Jahr-Jubiläum feiert, wollen die Kirche zu den Menschen bringen. Die katholische Laienorganisation ist in der Diözese St. Pölten in 27 Pfarren vertreten.

Vor 100 Jahren wurde die Legion Mariens vom Iren Frank Duff und weiteren Laien in Dublin gegründet. Das Jubiläum wird in Wien mit einem dreitägigen Fest gefeiert, auch im Diözesangebiet sind Aktivitäten geplant, wie eine Wallfahrt nach Ardagger-Stift. 1949 kam die Legion Mariens nach Österreich. Von Wien breitete sie sich auch in der Diözese St. Pölten aus.

Aktive Mitglieder werden Legionäre genannt. Sie verrichten wöchentlich ein bis zwei Stunden apostolische Arbeit, die zu zweit durchgeführt wird. Im Apostolat geht es um die Herstellung des persönlichen Kontakts durch direktes Ansprechen. Weiters nehmen die Legionäre am wöchentlichen Präsidiumstreffen teil. Ziel in der Legion ist die Heiligkeit der Mitglieder, aber auch der ganzen Welt. Die Legionäre wollen durch ihr Apostolat erreichen, dass Gott in der Welt mehr geliebt wird.

In der Diözese St. Pölten zählt man aktuell 168 Legionäre, 15 Junglegionäre, 30 Geistliche Adjutoren, 1.288 Hilfslegionäre in 27 Präsidien und zwei Jugendpräsidien. Mehr Informationen gibt es auf www.legion-mariens.at .