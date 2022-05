Leitbild für Jugendarbeit in heimischen Pfarren

Werbung

„Es freut mich sehr, dass das Leitbild gemeinsam von ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern der Katholischen Jugend (KJ) der Diözese St. Pölten erstellt wurde“, meint Fabian Amstler, ehrenamtlicher Vorsitzender der KJ St. Pölten. Das neue Leitbild beruht auf jenem der KJ Österreich und wurde im letzten Jahr an die diözesane Situation angepasst. Entstanden ist eine Arbeitsgrundlage mit theologischen Grundsätzen und Handlungsprinzipien.

Das Leitbild richtet sich an alle jungen Menschen und Multiplikatoren in der Jugendpastoral und soll auch in den Pfarren als Arbeits- und Handlungsgrundlage für die pfarrliche Jugendarbeit dienen. Conny Geiger, Fachbereichsleiterin im Ressort Jugend, sagt, dass das neue Leitbild die Lebenswelten von Jugendlichen ernst nehme, junge Menschen in den Mittelpunkt stelle und ihre Anliegen hören wolle.

Weiters solle dazu ermutigt werden, Kirche mitzugestalten. Das Leitbild könne helfen, den Glauben authentisch zu leben und danach zu handeln, so Geiger. Es gehe auch um ein solidarisches Miteinander und Verantwortung für die Schöpfung.

Das Leitbild ist per Mail an kj@kirche.at bestellbar.