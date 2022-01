"Missio" sammelt Spenden für Priester

Insgesamt gibt es weltweit 130.000 Priesterstudenten, davon 80.000 in Afrika, Asien und Lateinamerika. Die Priesterausbildung ist laut den Päpstlichen Missionswerken „Missio“ aber gefährdet, denn sie erfordert finanzielle Mittel, die von den Kirchen vor Ort nicht geleistet werden können. Die „Priestersammlung“ – also die Sammlung für die Ausbildung dieser Priester – wird seit 1926 von den Päpstlichen Missionswerken am 6. Jänner im Auftrag des Papstes in den Pfarren in Österreich durchgeführt.

Priester in den Ländern des Südens seien besonders wichtig für die karitative Dynamik der Kirche vor Ort. „Geistliche Berufungen sind in den Ländern oft die Motoren für das soziale Engagement der Gemeinden“, bestätigt P. Karl Wallner, Nationaldirektor von „Missio“ Österreich.

Im vorigen Jahr ist die Sammlung wegen des Lockdowns entfallen, heuer hofft „Missio“ wieder auf Unterstützung.

Auch eine Überweisung ist möglich. IBAN: AT96 6000 0000 0701 5500, Aktionscode: Priestersammlung.