Paul Przybysz wird am Hochfest Peter & Paul (29. Juni, 14:30 Uhr) im St. Pöltner Dom von Bischof Klaus Küng zum Priester geweiht – was eine seiner letzten Amtshandlungen als Diözesanbischof ist.

Der lebenslustige Przybysz macht derzeit in Arnsdorf, Rossatz und Mautern (Bezirk Krems) sein Diakonatsjahr und lebt im Stift Göttweig. Der 30-Jährige stammt aus Polen (Jelenia Góra, im niederschlesischen Riesengebirge) und lebt seit 10 Jahren in Österreich, wo er Theologie studierte und viele Freunde hat. Er habe in den erwähnten Pfarren sowie in St. Veit/Gölsen und Steinakirchen umfangreiche pastorale Erfahrungen gemacht, so Przybysz. Dadurch habe er in der Diözese St. Pölten tolle Priesterpersönlichkeiten kennengelernt, die "Pfarre und Pastoral leben". Viele kennen ihn jetzt dort von den Feierlichkeiten wie Fronleichnam und anderen Begegnungen.

Wie war sein Berufungsweg? Es sei kein bestimmtes Ereignis gewesen, kirchlich sozialisiert sei er von Kindheit gewesen, etwa als Ministrant. Nach der Schule hat er oft die Pfarre besucht. Ein Kaplan habe ihn inspiriert, der etwa mit Theateraufführungen eine Neuevangelisierung in seinem Heimatort versuchte. Da sei es ihm mehr und mehr in den Sinn gekommen, auch Priester zu werden. Nach Österreich kam er nach der Matura über einen Bekannten. Man habe ihm hier das Gefühl gegeben, gebraucht zu werden.

„Der Paul bleibt der Paul, aber ...“

Glaubt er, dass sich mit der Weihe etwas ändert? „Nein, der Paul bleibt der Paul“, lacht er. Aber es werden wohl mehr Aufgaben und Verantwortung auf ihn zukommen. Er meint, dass das Priestertum spannend sei, es biete immer etwas Neues, Spannendes und Abenteuerliches. Ihm sei es wichtig, den Menschen nahe zu sein und mit ihnen den Alltag zu leben. Er wolle einfach Gott, der Kirche und den Menschen dienen. Der Weihekandidat freue sich auf künftige Herausforderungen, auch Action dürfe ruhig dabei sein. Was ihm wichtig sei, sei das Gebet und sich auch dafür Zeit zu nehmen. Er wolle einen lebendigen Glauben vermitteln, Jesus sei kein Relikt der Vergangenheit, sondern jemand, der uns tagtäglich seine Liebe schenke.

Sein Primiz-Spruch lautet: " Herr, du weißt alles; du weißt, dass ich dich liebe " (Johannes-Evangelium 21,17)

Przybysz weist auch schon darauf hin, dass er am 7. Juli im Stift Göttweig um 9:30 Uhr den beliebten Primizsegen spendet. Dieser ist deswegen so populär, weil er der "Erstlingssegen" eines Neupriesters ist. Seine neue Wirkungsstätte ist auch schon bekannt: die Pfarren St. Pölten-Pottenbrunn und Wagram.