Corona machte ein Fest unmöglich: Am 17. November hätte die Berufsgemeinschaft der Pfarrhaushälterinnen der Diözese St. Pölten das 50-Jahr-Jubiläum gefeiert. „Für mich ist es vor allem die Schaffung von Atmosphäre im Pfarrhaus. Das beginnt mit der liebevollen Gestaltung des Hauses. Frauen haben oft einen besseren Geschmack als Single-Männer“, erklärt Dechant Karl Hasengst, der die Berufsgemeinschaft von 1988 bis 2014 begleitet hat.

Die Berufsgemeinschaft, die im November 1970 durch Hedi Großmann und Generalvikar Alois Tampier ins Leben gerufen wurde, kann auf eine lange Tradition mit vielen Feierlichkeiten, Wallfahrten, Einkehrtagen, gemeinsamen Urlauben und Weiterbildungskursen zurückblicken.

Die ehemalige Vorsitzende Margret Pöchhacker erinnert sich an viele Treffen: „Die Fröhlichkeit und die positive Einstellung der Kolleginnen haben mich fasziniert. Lustige Anekdoten aus dem Alltag wurden erzählt, und es gab ein tolles Bildungsprogramm.“ Als besondere Charakteristik der Berufsgemeinschaft nennt Pöchhacker die „Offenheit“. Bischof Alois Schwarz würdigt die Pfarrhaushälterinnen in der Sonderausgabe ihres Rundbriefs als „Perlen“ und „gute Geister“ in den Pfarrhäusern sowie als „Visitenkarten der Pfarren“. Sie würden Gemeinschaft in der Kirche ermöglichen.

Von den 176 Angehörigen der Berufsgemeinschaft arbeiten 70 Frauen aktiv als Pfarrhaushälterinnen, 27 weitere sind trotz Pensionierung noch im Pfarrhof oder Priesterhaushalt tätig und 79 sind pensioniert.