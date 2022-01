Preise für Umweltprojekte in NÖ Pfarren

Die Katholische Aktion (KA) zeichnete bei einer Online-Veranstaltung die Pfarren Abstetten, Mödring und Kirchberg an der Pielach mit dem diözesanen Umweltpreis aus. Auch die evangelische Pfarre Waidhofen an der Ybbs wurde gewürdigt. Der Schwerpunkt des Umweltpreises lag 2021 auf „Natur im Pfarrgarten und am Friedhof“.

KA-Präsident Armin Haiderer und der diözesane Umweltreferent Axel Isenbart begrüßten viele Pfarrvertreter und Ehrengäste, auch Bischof Alois Schwarz würdigte die Pfarren.

Die Pfarre Abstetten wurde für die Umstellung der Heizung für das 300 Jahre alte Pfarrhaus, das Pfarrheim und die Kirche von Schweröl auf Pellets ausgezeichnet. In der Kirche wurde auch LED-Beleuchtung installiert. Der Pfarrgarten weist eine tausendjährige Geschichte auf und wird seit 2016 in einer neuen, schöpfungsfreundlichen Weise gestaltet und belebt. Zudem werden die Pfarrfeste nachhaltig gestaltet, auch Vorbereitungsstunden sowie Spiele und Sommerlager werden im Freien abgehalten.

Der Pfarrgarten in Kirchberg/Pielach wird ökologisch gepflegt, bienenfreundliche Sträucher versorgen die Tiere mit Futter. Veranstaltungen wie Kräutersegnungen oder Vorträge zu Umweltthemen gehören zum Angebot. Im Vorjahr wurde ein Ministrantenfest veranstaltet, das Glaube und Naturschutz fördern sollte.

Der Pfarrgemeinderat von Mödring definierte mehrere Ziele: Dazu zählt nachhaltiges Arbeiten für die Bevölkerung. Die Pfarre schuf zudem eine neue Friedhofsordnung, in der ökologische Aspekte eine wichtige Rolle spielen. Der Umweltpreis ist eine Kooperation der KA St. Pölten, der Evangelischen Kirche NÖ und der Erzdiözese Wien. Das Land NÖ unterstützt die Preise mit je 1.000 Euro.