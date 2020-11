Unmittelbar nach dem Terroranschlag in Wien starteten die Kirchen und Religionsgemeinschaften in Wien die Initiative „Wir halten zusammen – Glaube verbindet“. Dieses Netzwerk wird nun in St. Pölten weitergeflochten. So gestalteten auch in der Diözese St. Pölten Schüler mehrerer Kirchen und Religionen im Religionsunterricht weiße Bänder mit einer persönlichen Friedensbotschaft und knüpften diese an das Gitter im Brunnenhof der Diözese in St. Pölten.

Die weißen Bänder können aber auch an andere öffentliche Gebäude wie Kirchen, Moscheen, an die Synagoge oder an Schulen geknüpft und als Armband selbst getragen oder an Freunde verschenkt werden, so der Grundgedanke der Aktion. Die Initiative geht vom Schulamt der Diözese St. Pölten aus, wird aber auch von der evangelischen und der orthodoxen Kirche sowie der islamischen Glaubensgemeinschaft mitgetragen.

Der Startschuss erfolgte im Brunnenhof des St. Pöltner Doms im Beisein von Bischof Alois Schwarz, Schulamtsleiter Josef Kirchner, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, NÖ-Bildungsdirektor Johann Heuras und Bürgermeister Matthias Stadler. Schüler von Religionspädagogin Margit Stoiber knüpften ihre Bänder an das Gitter rund um den Brunnen beim Dom. Auch die Vertreter der Religionsgemeinschaften knüpften ihre Bänder mit Friedensbotschaften an das Gitter.