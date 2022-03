Sportplätze gehören zu Pfarren wie "Amen im Gebet"

Werbung

DSG-Vorsitzender Sepp Eppensteiner freut sich, dass viele Pfarren die schwierige Corona-Zeit nutzen, um Pfarrfußballplätze und andere Sportmöglichkeiten in Pfarrzentren für die die Jugend wieder „bespielbar“ und „spieltauglcih“ zu machen – wo es nötig ware.

Denn in vielen Orten würden Pfarren eine wichtige Infrastruktur für den Sport bereitstellen: u. a. gibt es den Don Bosco Fußballplatz in der Salesianerpfarre Amstetten Herz Jesu, einen Volleyballplatz beim UNESCO-Weltkulturerbe Stift Göttweig oder den Mehrzwecksportplatz in Steinakirchen/Forst (siehe Bild), nennt Eppensteiner einige Beispiele aus der Diözese St. Pölten. Aber auch zahlreiche Ministranten-, Jungschar- und Katholische Jugend-Gruppenstunden bieten Sport an, das habe eine gute Tradition. Die Kirchensportler ermuntern die Pfarrverantwortlichen, die Plätze im Sinne der Jugend startklar für die Wiederbelebung des Sports nach dem Lockdown zu machen.

Und: Pfarren sollten auch überlegen, ob sie nicht Pfarrhöfe, Pfarrgärten usw. verstärkt der Jugend als Spiel- und Sportstätten anbieten. Das wäre eine pastorale Chance und würde vielen Kindern und Jugendlichen Bewegung, Spaß und Sport ermöglichen.

Sportplatz in der Pfarre Steinakirchen Foto: Wolfgang Zarl

Eppensteiner erinnert an den legendären Jugendpatron Heiligen Don Bosco, der allen Jugendlichen unter seiner Obhut Sport ermöglicht hat. Sport bedeute Lebensfreude und mache unser Land wieder zukunftsfit. Bei aller Freude über die Rückkehr zur Normalität bitten die Kirchensportler, dass die kirchlichen und behördlichen Corona-Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden.



Pfarrliche Sportsätten sind auch Orte, an dem oft viele junge Menschen unterschiedlicher Altersklassen und Herkunft zusammenkommen. Bei gutem Wetter nutzen täglich viele den Sportplatz: Ein Ort gelebter Integration. Denn Sport verbinde und ist oft die einfachste Art des Kontakteknüpfens. Das gemeinsame Fußball- oder Basketballspielen ist Ausdruck für Gemeinschaft. Neue Freundschaften entstehen. Und nebenbei werden gegenseitige Vorurteile abgebaut. Diese Möglichkeit des Kontakteknüpfens habe durch Corona vielfach gefehlt und sei jetzt auch durch die kirchlichen Sportplätze wieder möglich, so die DSG.