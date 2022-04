Ukraine-Benefizkonzert in der Piaristenkirche in Krems .

Unter dem Titel „Säe das Wort deines Friedens ein in unser Herz“ veranstaltete die Diözese St. Pölten ein Benefizkonzert zu Gunsten der Menschen in der Ukraine. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung in die Piaristenkirche in Krems zu einem vielfältigen musikalischen Programm.