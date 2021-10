Weltbischofsynode: Gemeinschaft stärken

„Papst Franziskus ermutigt uns als Gemeinschaft, an der Sendung der Kirche teilzuhaben“, führt Bischof Alois Schwarz in einer ersten Stellungnahme zur synodalen Etappe in der Diözese St. Pölten aus.

Am Sonntag, 17. Oktober, wurde in den Sonntagsgottesdiensten die Weltbischofssynode 2023 zum von Papst Franziskus initiierten Prozess „Für eine synodale Kirche: Gemeinschaft-Teilhabe-Sendung“ eröffnet. Die erste Etappe für die Synode steht in der Diözese St. Pölten unter dem Motto „Auf Sendung!“.

Bischof Schwarz ernannte nach Vorgabe des Papstes ein Synodalteam: Generalvikar Christoph Weiss und Ressortleiterin Ursula Hirsch (Ressort Evangelisierung) sind mit Unterstützung von Andreas Steinmetz (Generalvikariat) und Ruth Brozek (Kommunikationsreferat) für die konzeptive und operative Umsetzung auf Basis der Vorbereitungsdokumente des römischen Synodensekretariates zuständig. „

In der ersten Phase der diözesanen Umsetzung soll der Fokus auf der Reflexion in der Gemeinschaft liegen“, erklärt Generalvikar Weiss.

Infos unter www.aufsendung.at.