Große Auswirkungen hatte das Corona virus auch für 30 Volontäre: Der Verein „Volontariat bewegt“ – eine Initiative von Jugend Eine Welt und den Salesianern Don Boscos – holte diese praktisch über Nacht zurück. Alle Freiwilligen, denen es möglich ist, möchten sich weiterhin sozial engagieren. Sie wollen damit besonders in der jetzigen Krisensituation ihren Beitrag für eine gerechtere Welt leisten.

Für Julian Ehrenbrandtner aus St. Peter/Au endete der Einsatz abrupt. Er hatte sechs Monate in einem Zentrum für Straßenburschen der Salesianer Don Boscos in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba mitgearbeitet. Ehrenbrandtner unterrichtete Mathematik, Informatik und Englisch und war „Aufpasser“ an der Schule.

140 Burschen im Alter zwischen acht und 18 Jahren werden im Zentrum „Bosco Children“ der italienischen Salesianer versorgt, täglich kommen weitere dazu. Es sind Vollwaisen, Jugendliche mit familiären Problemen oder junge Menschen, die vom Land in die Stadt gekommen sind. Sofort nach Bekanntwerden der Corona-Gefahr habe man im Zentrum viele Hygienemaßnahmen gesetzt und Kontakte nach außen vermieden. Bei „Bosco Children“ habe das professionell gewirkt, berichtet Ehrenbrandtner. Ihm sei aber nicht ganz klar, wie die Lage in Äthiopien derzeit ist.

Die nächsten Informations- und Auswahltage von „Volontariat bewegt“ finden am 5. September in Wien und am 19. September in Innsbruck statt. Informationen zur Bewerbung gibt es auf der Website unter www.volontariat.at.