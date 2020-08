Der niederösterreichische Dirndlgwandsonntag wird nach dem Vorbild des Salzburger Dirndlgwandsonntags (diesen gibt es seit 2004) rund um den Feiertag der heiligen Notburga (13.9.) gefeiert und findet immer am zweiten Sonntag im September statt. Notburga von Rattenberg (* um 1265 in Rattenberg; † 13. September 1313 in Buch in Tirol) ist eine Tiroler Volksheilige. Sie wird als Patronin der Dienstmägde und der Landwirtschaft verehrt. Damit verbunden wird sie in zahlreichen Bundesländern auch als Patronin von Trachtenträgern und -förderern verehrt.

Zu den Unterstützern des Dirndlgwandsonntag zählen auch die beiden Diözesen des Landes, die evangelische Kirche Niederösterreich und die 21 „Wir tragen Niederösterreich“-Partner.