Sternsinger wieder unterwegs

Rund 85.000 Sternsinger und Sternsingerinnen der Katholischen Jungschar ziehen jedes Jahr in Österreich von Haus zu Haus. Österreichweit wurden im letzten Jahr rund 13,3 Millionen Euro ersungen, davon rund 2,8 Millionen in Niederösterreich. Gesammelt werden Spenden für notleidende Menschen, rund 500 Sternsingerprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika werden jährlich unterstützt. Die Sternsingerkassen sind das ganze Jahr über geöffnet und können unter www.sternsingen.at unterstützt werden.