Derzeit werden auszugsweise Erzählungen über den heiligen Josef, die aus nicht kanonisierten Schriften stammen, gelesen und ihre Auswirkungen auf die Verehrung des Heiligen und seine Darstellung in der Kunst diskutiert. Mit schriftlichen Rückmeldungen oder in Telefonaten findet der Gedankenaustausch statt. In einem sind sich aber alle einig: „Hoffentlich sitzen wir bald wieder zusammen!“