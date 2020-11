Seit über 250 Jahren führen die Winkelhofers in Eggendorf am Walde im Bezirk Hollabrunn ihren landwirtschaftlichen Betrieb samt Gasthaus. Johannes Winkelhofer hat den Betrieb vor zehn Jahren übernommen. „Die Landwirtschaft ist meine Herzensangelegenheit, speziell die Rinder machen mir viel Freude“, sagt der dreifache Vater.

Um die 200 Tiere in jeder Gewichtsklasse leben in den Eggendorfer Ställen. Mit sechs oder sieben Wochen kommen sie zu ihm, mit etwa 17 Monaten werden sie geschlachtet – und in dieser Zeit achtet er sorgsamst auf das Wohl der Tiere. Den Grundstein für die erfolgreiche Rindermast haben übrigens Winkelshofers Eltern im Jahre 1976 gelegt.

LKNÖ Gisela und Johannes Winkelhofer setzen in ihrem Haubenlokal auf Lebensmittel aus eigenem Anbau oder aus der Region.

Drei Seiten des Stalls sind geschlossen, die vierte ist komplett offen. So bekommen die Rinder viel frische Luft und Sonnenlicht – diesen Vorteil des Offenfrontstalls genießen die Nutz tiere natürlich besonders. Die Rinder leben in Gruppen von etwa 40 Tieren zusammen, es gibt viel Platz und weiche und hygienische Gummimatten auf den Bodenflächen. Winkelhofers Tag beginnt gegen halb sechs Uhr in der Früh, da müssen die Tiere gefüttert werden, die Kälber bekommen in der ersten Zeit noch Milch, später gibt‘s Silage, Kraftfutter und Heu. Und es wird geplaudert. „Während der Stallarbeit rede ich mit den Tieren. Man baut eine Beziehung zu den Rindern auf, ohne diese würde das Ganze nicht so funktionieren“, erklärt er.

Ein Großteil der Rinder wird in Kirchberg am Wagram geschlachtet. Einen Teil des Fleisches verarbeiten die Winkelhofers selbst in ihrem Landgasthaus, der Rest wird über die Rinderbörse vermarktet.

LKNÖ Die Rinder leben in Gruppen von etwa 40 Tieren am Hof von Johannes Winkelbauer zusammen.

Die Landwirtschaft ist übrigens der perfekte Ausgleich zum Gasthaus. Weil: „Die Rinder strahlen auch sehr viel Ruhe aus.“ Das Landgasthaus wird von Winkelhofers Frau Gisela geführt. „Ich bin der Koch am Wochenende“, sagt er. Das macht er so gut, dass er seit zehn Jahren vom österreichischen Restaurantguide Gault-Millau mit einer Haube ausgezeichnet wird. Eine solche Ehrung zu bekommen, sei sicherlich kein Ziel gewesen. „Das ist einfach passiert“, erzählt er lachend.

Seine landwirtschaftliche Ausbildung hat Winkelhofer am Francisco Josephinum in Wieselburg gemacht. Und weil es in den Wintermonaten in der Landwirtschaft ruhiger ist, ging Hannes in die Küche.

Zum Beispiel in die vom Steirereck am Pogusch. Dort in der Steiermark habe er die Verbindung zwischen Gastronomie und Landwirtschaft kennen gelernt. Seine Leidenschaft fürs Kochen hat der Eggendorfer dann aber bei dem österreichischen Koch Hans Haas im Münchner Tantris, das seit Jahrzehnten zu den besten Restaurants Deutschlands zählt, entdeckt.

Was der größte Unterschied ist, zwischen der Arbeit in der Landwirtschaft und der im Restaurant? „Im Gasthaus muss man punkgenau produzieren, darum steht man dabei mehr unter Druck.“ Die Landwirtschaft sei einfach eine andere Art von Arbeit. Die Kombination aus beiden Welten ist für ihn wie gemacht. Das spürt man, wenn man mit dem passionierten Landwirt spricht. Denn obwohl im Gespräch immer wieder der Satz „Aja, das machen wir auch noch“ fällt – und man sich schließlich fragt, was die Winkelhofers eigentlich nicht selbst produzieren –, klingt es nie so, als würde es alles zu viel werden.

Das Erfolgsrezept: Viel Leidenschaft und Liebe

Und so ist das Credo, nachdem der Bauer und seine ganze Familie leben, nicht verwunderlich. „Ich sag’ immer, wenn man etwas mit Leidenschaft und Liebe macht, dann kommt auch was G’scheites raus.“

Neben dem Gasthaus und der Rindermast betreibt Winkelhofer noch Ackerbau. Auf den Feldern baut er Zuckerrüben, Stärkekartoffeln, Weizen und Silagemais für die Rinder an. Denn ein Großteil des Futters wird am Hof selbst erzeugt. Damit muss der Landwirt nicht nur seine Rinder durchfüttern, sondern auch acht Schafe und eine Hühnerschar. Vier Weißweine, die im Landgasthaus in Eggendorf auf der Karte stehen, sind ebenfalls Eigenproduktionen. „Mein Vater ist der Weinbauer“, erzählt Winkelhofer.

Ab und zu geht sein Vater auch auf die Jagd. Ein Hobby, das Hannes Winkelhofer mit ihm nicht teilt, aber: „Ich bin bei der Musik und der Feuerwehr. Das gehört bei uns einfach dazu.“

Doch damit nicht genug. Jeden Donnerstag wird im Hause Winkelhofer Brot gebacken. Und zwar ausgefallene Sorten. „Wir machen Blunzenbrot, Paradeiserbrot oder eines mit Marille und Nuss“, zählt er einige seiner Kreationen auf.

Das Kürbiskernöl, das in der Haubenküche zum Einsatz kommt, ist, wie könnte es anders sein, auch Marke Eigenbau. Und: „Das Eis machen wir ebenfalls selbst.“ Warum? „Weil es einfach besser schmeckt. Außerdem macht es viel Spaß.“

Qualität und Herkunft sind wichtig

Wie beim Brot spiegelt sich bei den Eissorten die Experimentierfreudigkeit der Gastronomen wider. So steht auf der Eiskarte etwa Crème-brûlée-Eis oder eines, das nach Zitronenverbene schmeckt.

„Es ist wichtig zu wissen, wo und wie etwas produziert wurde“, hat Winkelhofer immer einen Blick auf die Qualität. Genau darum setzt er auch auf Regionalität. Der Großteil des Gemüses, welches er zum Kochen verwendet, wächst nur fünf Kilometer entfernt.

Bei all dem Arbeitspensum bleibt den Winkelhofers sogar Zeit für Urlaub. Dieser ist wichtig, nicht nur, um Energie zu tanken, sondern: „Da hole ich mir von den Kollegen neue Ideen für die Küche“, erzählt Hannes Winkelhofer grinsend, der auch schon wieder sein nächstes Projekt plant: den Anbau eigener Kräuter.

www.derwinkelhofer.at