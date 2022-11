Ehrenmedaillen für Zauberkünstler Thommy Ten und Amélie van Tass

Werbung

Insgesamt 32 Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich, zwei Ehrenmedaillen des Landes Niederösterreich, eine Gedenkmedaille des Landes Niederösterreich, acht Berufstitel, zwei Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich und drei Bundes-Ehrenzeichen überreichte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) im Landhaus in St. Pölten.

„Bei uns in Niederösterreich ist es eine lange und liebe Tradition für ganz besondere Leistungen Danke zu sagen, und das in einem ganz besonderen Rahmen wie hier im Landtagssitzungssaal. Wenn wir heute zu dieser Festveranstaltung zusammenkommen, dann tun wir das in einer Zeit, in der nichts mehr so ist, wie es einmal war“, sagte die Landeshauptfrau in ihrer Festrede und erinnerte unter anderem an den Krieg in der Ukraine und an die damit verbundenen Auswirkungen.

Die weltbekannten Zauber-Künstler Thommy Ten und Amélie van Tass aus Hofstetten-Grünau (Bezirk St. Pölten Land) und Krems nahmen zwei Ehrenmedaillen des Landes Niederösterreich entgegen. Bis April dieses Jahres trat das Zauber-Duo als Headliner in der Show „America’s Got Talent - Las Vegas Live“ im Luxor Hotel in Las Vegas in den USA auf.

Weitere Persönlichkeiten die ausgezeichnet wurden sind unter anderem der ehemalige Vorstand der NÖ Landesgesundheitsagentur Helmut Krenn und Waltraud Müllner-Toifl, die Bezirkshauptfrau von Korneuburg i.R. Die Landeshauptfrau übergab Ehrungen auch über Staatsgrenzen hinaus. Martin Blaha, ehemaliger Direktor des Feuerwehr- und Rettungsdienstes des Kreises Bratislava und Bell Slavomir, der stellvertretender Generaldirektor des Feuerwehr- und Rettungsdienstes der Tschechischen Republik erhielten beide das „Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich”.

„Niederösterreich zeichnet sich dadurch aus, dass es sich für die Menschen und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Bundeslandes einsetzt. Diese Auszeichnungen sind etwas Bleibendes“, bedankt sich Helmut Krenn im Namen aller Geehrten.