„Wir freuen uns über die vielen Einreichungen, die aufzeigen, wie engagiert die Gruppenleiter in den Pfarren sind, und möchten uns mit dem Jungscharpreis für ihr Engagement bedanken“, sagte Fabian Ziselsberger, ehrenamtlicher Vorsitzender der Katholischen Jungschar St. Pölten, anlässlich der Verleihung des ersten Jungscharpreises der Diözese St. Pölten. Im Rahmen der Vollversammlung der Katholischen Jungschar der Diözese wurden im St. Pöltner Bildungshaus St. Hippolyt die 18 Einreichungen vorgestellt und anschließend drei Siegerpfarren gekürt.

Mitmachen konnten alle Jungschar-, Ministranten- und Sternsingergruppen der Diözese, die besondere Projekten und Aktionen initiiert hatten. Eine Jury aus drei Vertretern der Kinder- und Jugendarbeit ernannte je eine Siegerpfarre pro Kategorie. Bei der Jury-Entscheidung wurde besonders auf Innovation und Partizipation der Kinder geachtet. Die Siegergruppen freuen sich über eine personalisierte Trophäe aus Holz und einen Gutschein für einen Workshop für die Kinder, durchgeführt vom diözesanen Jungscharteam.

Die Pfarre St. Andrä an der Traisen konnte in der Kategorie „gemeinsam.kindsein“ überzeugen. Ihr entwickelter „Jungschar-Baum“ wurde wichtig für die Gemeinschaft: Während des Lockdowns konnten sich Kinder dort Geschenke abholen. Den Preis in der Kategorie „gemeinsam.glauben“ gewann die Jungschar der Pfarre Emmersdorf. Ausgezeichnet wurde, wie Glaubensthemen kindgerecht vermittelt werden. Die Pfarre Mautern holte den Jungscharpreis in der Kategorie „gemeinsam.helfen“ mit dem Projekt „gelebte Caritas“, bei dem Selbstgebackenes und Selbstgebasteltes verkauft wurden, um etwa die Kinderabteilung des Universitätsklinikums Krems zu unterstützen.