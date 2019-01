Am 16. Februar 1919 durften Frauen das erste Mal wählen: bei der Wahl zur konstituierenden Nationalversammlung auf Bundesebene. Kurze Zeit später, am 4. Mai, war es auch auf Landesebene soweit: bei der Landtagswahl. Bei einer Frauen-Veranstaltungsreihe vom Generationenreferat des Landes Niederösterreich in Kooperation mit der Zeitschrift „Welt der Frauen“, der Katholischen Frauenbewegung der Diözese St. Pölten und der Erzdiözese Wien dreht sich daher alles um „100 Jahre Frauenwahlrecht“.

Biografische Gespräche, ein Referat über die Geschichte des Frauenwahlrechtes, Talks mit hochrangigen Vertreterinnen wie Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister oder Anna Rosenberger, Vorsitzenden der Katholischen Frauenbewegung, sowie eine Diskussion mit Agnes Schierhuber (Abgeordnete EU-Parlament a.D.), Maria Rigler (Stadträtin Neulengbach), Irene Neumann-Hartberger (Landesbäuerin) und Laura Strobl (Mentee im aktuellen Politik Mentoring Programm des Landes Niederösterreich) warteten beim

zweiten Event in Neulengbach.

Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister: „In Niederösterreich wollen wir Frauen unter anderem durch gezielte Nachwuchsprogramme dazu ermutigen, ihrem Interesse für Politik, Mitbestimmung oder Berufskarriere aktiv zu folgen. Gleichzeitig wird es aber auch notwendig sein, dass wir die entsprechenden Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf schaffen.“

Noch einmal dreht sich im Rahmen der Reihe alles um das Jubiläum: am 20. Februar 2019, um 18.30 Uhr in Baden (Casino Baden im Casineum).

Anmeldung online unter: www.welt-der-frauen.at.