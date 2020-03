Mit 16 Jahren ein Cappy-Wodka oder Gin Tonic zu bestellen, geht seit rund einem Jahr nicht mehr. Wer „harten“ Alkohol trinkt, muss dafür mindestens 18 Jahre alt sein. Ebenso jeder, der sich eine Zigarette anzünden oder eine Shisha rauchen möchte. So sagt es das neue Jugendgesetz, das seit 2019 in Kraft ist. Die NÖN sah sich zum Jubiläum an, wie die neuen Bestimmungen umgesetzt wurden, und welche Erfahrungen die Praxis brachte. Es zeigte sich: Die Niederösterreicher haben sich schnell an die Bestimmungen gewöhnt. Klagen gibt es jedoch von Wirten und Trafikanten.

Eine Umstellung waren die verschärften Bedingungen vor allem für Pubs, Discos und Locations, in denen Clubbings gefeiert werden. Vor ein Problem stellte die Nachtlokal-Betreiber jedoch weniger ein Umsatz-Rückgang, sondern höhere Personal-Kosten. Durch die verschärften Bestimmungen musste vermehrt kontrolliert werden. „Auch weil dadurch natürlich auch immer wieder Jugendliche versucht haben, mit gefälschtem Ausweis Alkohol zu kaufen oder länger bleiben zu dürfen“, berichtet Mario Pulker, Spartenobmann der Wirtschaftskammer.

Grundsätzlich hätten die Wirte aber Verständnis für die verschärften Bestimmungen zum Schutz der Jugend. „Darauf wurde schon lange geachtet. Es hat sich auch kein einziger Betrieb bei uns beschwert, dass er jetzt keinen Schnaps mehr an Jüngere verkaufen darf“, sagt Pulker. Aufregung gebe es nur darüber, dass die Bestimmungen – aus der Sicht vieler Wirte – nicht von allen gleich ernst genommen werden. Angesprochen sind damit die Veranstalter von Vereins- und Zeltfesten. Dort werde aus Sicht einiger Wirte oft weniger darauf geachtet, an wen ausgeschenkt und wie lange gefeiert werde.

Landjugend setzt auf Ampel-System

Einer der größten Veranstalter solcher Feste ist neben den Feuerwehren in NÖ die Landjugend. Ihre 300 Ortsgruppen und Sprengel laden regelmäßig zu Bällen, Sport-Events und Partys. Der Jugendschutz werde dort groß geschrieben, entgegnet Landesleiter Norbert Allram der Kritik der Wirte. Eingeführt wurden bei Veranstaltungen etwa verschiedenfarbige Bänder nach Ampel-System. „Wer ein grünes Band hat, bekommt alles. Mit einem gelben Band gibt es nur Wein und Bier, mit einem roten Band gar keinen Alkohol“, erklärt Allram und betont, dass sich dieses System bewährt habe.

Mit 1. Jänner 2019 mussten alle unter 18-Jährigen auch ihre Zigaretten ausdämpfen. Kleine Umsatz-Einbußen hatte die Hebung des Mindestalters beim Rauchen für die Trafikanten zur Folge. „Das hat uns schon ein bisschen was gekostet“, sagt Peter Schweinschwaller vom Trafikanten-Landesgremium der WKNÖ, betont aber gleichzeitig, dass der Rahmen überschaubar sei. „Die unter 18-Jährigen waren ohnehin nicht unser Zielpublikum.“ Teuer kam den Trafikanten aber etwa die Umstellung der Zigaretten-Automaten, die mit einer eigenen Software ebenfalls an das neue Mindestalter angepasst wurden. „Da musste man pro Automat schon mit 1.000 Euro rechnen“, weiß Schweinschwaller.

Bei der Umsetzung des neuen Gesetzes habe es keine größeren Probleme gegeben: „Wir Trafikanten gehen verantwortungsbewusst mit dem Thema um“, betont Schweinschwaller. In den Geschäften wurden regelmäßig Kontrollen durchgeführt. Testpersonen kamen also in die Trafik und versuchten, Zigaretten zu kaufen. Wenn der Jugendschutz nicht eingehalten wurde, gab es Sanktionen – Verwarnungen, Geldstrafen und Nachschulungen für Inhaber und Mitarbeiter.

„Das Gesetz hat den Praxis-Test bestanden“

Den Praxistest hat der neue Jugendschutz aus Sicht der zuständigen Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bestanden: „Die Veranstalter, die Gastronomie, die Vereine und Organisationen sind sehr interessiert am Jugendschutz. Das war auch vor dem neuen Gesetz so, seit 2019 besteht aber noch mehr Aufmerksamkeit für das Thema“, sagt sie. Das Land und seine Einrichtungen verstehen sich als Service-Stelle. Die Fachstellen sowie die Jugend:info NÖ bieten Prävention und Information. So werden etwa 240 Vorträge „Rau(s)chfrei“ speziell für 14- bis 18-Jährige angeboten. „Und ich bin immer wieder erstaunt, wie informiert Jugendliche über die gesetzlichen Bestimmungen sind. Sie sind sozusagen Experten in der eigenen Lebenswelt“, erzählt Teschl-Hofmeister.

Geschaffen wurde in Niederösterreich außerdem das Gütesiegel „Wir feiern sicher“. Zertifiziert werden Feste und Veranstaltungen, bei denen der Jugendschutz besonders groß geschrieben wird. „Das Gütesiegel gibt eine Menge an Know-how an Veranstalter weiter. Generell gilt, dass wir informieren, präventiv tätig werden und unterstützen, wo immer junge Menschen, aber auch Erwachsene auf das Thema stoßen“, so Teschl-Hofmeister. Zwölf Events haben die Zertifizierung „Wir feiern sicher“ im ersten Jahr erhalten.