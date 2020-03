Wenn wir einen großen Baum irgendwo stehen sehen, dann denken wir zuerst wohl einmal an das Holz, das er uns liefern kann. Je nach Art wird es zu verschiedenen Zwecken verarbeitet.

Darüber hinaus liefern die Blätter den wertvollen Sauerstoff, ohne den wir auf der Welt nicht leben könnten. Bei der Birke (Betula pendula oder Betula alba) kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, der sich als großer Nutzen herausstellen kann.

Bereits im zeitigen Frühjahr setzt bei dieser Pflanze von den Wurzeln ausgehend ein starker Saftumtrieb ein, der dem ganzen Gewächs nach der winterlichen Ruhephase eine neue Lebendigkeit verleiht. Mit diesem Fluss, der unter der Rinde stattfindet, werden ganz wichtige Mineralstoffe und vieles andere mehr bis zu den äußersten Trieben transportiert.

Jenes Wissen kann man sich auch für die menschliche Gesundheit zunutze machen. Bohrt man einen Stamm einer Birke an, die mindestens 15 bis 20 Jahre alt sein sollte, dann kann man mit einem Röhrchen den Saft ausleiten und in einem Gefäß auffangen. Trinkt man pro Tag ein Achtelliter davon, dann hilft das mit, dass der Körper durch einen verstärkten Harndrang von innen her gereinigt und entgiftet wird.

Der Birkensaft tut aber auch dem Haar, der Kopfhaut und der übrigen äußeren Schutzschicht des Körpers gut. Dazu muss man ihn aber mit der Beigabe von Alkohol haltbar machen. Andernfalls beginnt er bald zu gären und ist somit wertlos.

Im Kräuterpfarrer-Zentrum in Karlstein/Thaya erhält man das Birken-Haut-und-Haar-Wasser, um damit nach dem Duschen bzw. der Haarwäsche vor allem die Kopfhaut zu pflegen und die Haarwurzeln zu kräftigen. Auch ein haltbarer Birkenwasser-Auszug für die innerliche Einnahme steht für Sie bereit.

zVg KräuterpfarrerBenedikt Felsinger, Kräuterpfarrer-Zentrum, überdie Birke.

