„Niemand hat mich mehr zum Beten gebracht als die Obdachlosen, die Straßenkinder, die Roma“, sagt der Jesuit Georg Sporschill, der am 26. Juli seinen 75. Geburtstag feierte. Seit zehn Jahren ist der frühere Gründer des Hilfswerks „Concordia“ im Rahmen der Initiative „elijah“ in Roma-Dörfern in Rumänien tätig. Vielfache Unterstützung bekommen seine Initiativen auch von österreichischen Spendern.

Eine Frucht von P. Sporschills Wirken ist der Einsatz von Stift Melk für Saniob in Rumänien. Das Melker Projekt fördert, ähnlich nach Sporschills Vorbild, Straßen- und Romakinder, die keine Eltern haben und Hilfe brauchen; sie werden mit Essen, Kleidung, Wohnung, Sozialarbeitern und Psychologen unterstützt. „Ich bin einmal im Monat vor Ort; laufend gehen Großtransporte mit gesammelten Gütern nach Saniob; auch Arbeitseinsätze finden statt“, so der Melker Abt Georg Wilfinger.

Sporschill wurde 1946 in Feldkirch in Vorarlberg als fünftes von neun Geschwistern geboren. Nach der Matura studierte er in Innsbruck und Paris Theologie, Pädagogik und Psychologie. Erst im Alter von 30 Jahren trat Sporschill in den Jesuitenorden ein und empfing zwei Jahre später die Priesterweihe. 1991 ging P. Sporschill im Auftrag seines Ordens zu den Straßenkindern von Bukarest.

Was als Einsatz für sechs Monate gedacht war, wurde ihm zur Lebensaufgabe: Zusammen mit Ruth Zenkert gründete er die Concordia-Sozialprojekte und bot tausenden Kindern eine neue Perspektive. Die Roma-Hilfe, die nach dem biblischen Propheten Elijah benannt wurde, arbeitet in sechs rumänischen Dörfern, die „elijah“-Projekte umfassen eine Landwirtschaft, eine Gärtnerei oder Werkstätten. Es gibt Berufsausbildungen, Musikschulen, Tagesschulen und ein Internat für Roma-Kinder.