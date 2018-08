„Natürlich hat man Wünsche und Träume, meiner war es, in New York zu laufen, und diesen Wunsch konnte ich mir erfüllen“, sagt das Model Ella Wagner. Als einzige Teilnehmerin aus Europa durfte sie sich bei der „Full Figured Fashion Week“ auf dem Laufsteg präsentieren.

Die 26-Jährige ist in Neunkirchen geboren und in Ramplach aufgewachsen, „bei meinen Eltern und mit zwei Katzen“. Nach der Hauptschule absolvierte sie die Fachschule für wirtschaftliche Berufe in Frohsdorf.

"Ich mochte es, vor der Kamera zu posieren"

Das Modeln sei, als sie etwa 19 Jahre alt war, nur ein Hobby gewesen: „Ich mochte es, vor der Kamera zu posieren und mit FotografInnen Projekte umzusetzen. Ich habe meine Arbeiten immer wieder auf Social Media- Kanälen geteilt, und so wurde meine erste Agentur auf mich aufmerksam“, erzählt Wagner. Im Laufe der Zeit hätten sich so auch die ersten Aufträge ergeben. Momentan wird die Neunkirchnerin hauptsächlich für Runwayshows in Österreich und Deutschland gebucht.

Da der Großteil der Gesellschaft ebenso keine Größe 34 tragen würde, findet Wagner es gut, dass es mehr als ein Maß auf den Laufstegen gibt: „Die Menschen sind vielfältig, und das sollte auch die Mode sein.“ Die Botschaft, die sie vermitteln wolle, sei die Größe, die man hat, mit Stolz zu tragen. Dennoch sei es wichtig, auf seinen Körper zu achten.

„Das Schönste an meinem Job ist, dass kein Tag wie der andere ist und ich die Möglichkeit habe zu wachsen und viele Facetten von mir kennenzulernen. Oftmals heißt das, aus der Komfortzone hervorzutreten – wie zum Beispiel alleine nach New York zu fliegen!“ Trotz viel Trubel im Leben kommt die 26-Jährige regelmäßig heim: „Ich versuche, zumindest einmal im Monat in Niederösterreich zu sein.“

Abseits vom Laufsteg ist Wagner auch ambitioniert. Denn sie hat begonnen, selbst Mode zu designen: „Ich durfte sehr viel Kontakte knüpfen, unter anderem mit einigen Designern.“ Geplant seien einige Projekte, bleibt das Model noch geheimnisvoll.

Welcher Niederösterreicher der Woche hat euch besonders beeindruckt?