Mit einer besonderen Aktion wollen die Soropotimistinnen zu ihrem 100-jährigen Jubiläum ein Zeichen setzten. In 100 Tagen soll ganz Österreich durchwandert werden. Gleichzeitig will der Verein, der weltweit den Frauen eine Stimme geben will dabei 100.000 Menschen mit seinen Botschaften erreichen.

Gestartet wurde die Wanderroute am Wochenende in Wien. In dieser Woche stehen bereits die ersten Termine in Niederösterreich am Programm. Abgeschlossen wird die Tour im Oktober im Burgenland (Die Wanderroute mit den aktuellen Stationen ist auf der Webseite www.alpenvereinaktiv.com/s/IZSJPK abrufbar.). „Beinahe jeder Klub plant eine kleine Veranstaltung. Auch Bürgermeister und Künstler wandern mit. Vom Verein sind 1.800 Frauen unterwegs“, erklärt Herta Mikesch, Präsidentin vom Melker Club Colomania von „Soroptimist International Austria“.

Die Organisation von berufstätigen Frauen setzt sich mit sozial- und gesellschaftspolitischen Fragen auseinander. Mit ihren Projekten wollen die Soroptimistinnen die Lebenssituationen und die Selbstwahrnehmung von Mädchen und Frauen verbessern. Die Gleichstellung der Frauen sei aber nach wie vor noch nicht in allen Lebenslagen erreicht, weshalb die Aktivitäten zum 100-jährigen Jubiläum unter dem Titel „Road to Equality“ zusammengefasst werden.

Fokus auf Finanzen, Gewalt und Gesundheit

Vier Themenbereiche sind den Soropotimistinnen besonders wichtig. Das sind Finanzen, Frauengesundheit, Leben frei von Gewalt und frauengerechtes Wohnen. So erleben zum Beispiel 93 Prozent aller Frauen in ihrem Erwachsenenleben irgendeine Art von Gewalt. „Das darf nicht hingenommen werden“, betont Mikesch, die aber auch das Thema Finanzen mit Entscheidungen für langfristige finanziellen Folgen für wesentlich erachtet.

Bei den sogenannten „GEHsprächen“ quer durch Österreich werden in den 100 Tagen die Botschaften des Clubs in einem Staffelholz weitergegeben. Am 1. Juli übernimmt dieses der SI Club Klosterneuburg vom Club Wiener Neustadt und übergibt am 2. Juli an Stockerau.