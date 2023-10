„Zuagroast“: Viele Wege führen nach Niederösterreich

England – Österreich:

Tony Kirby lebt seit 32 Jahren in Ortsteil Aufeld in Sarasdorf. 1954 wurde er in Liverpool geboren. Der Vater war Whiskyfabrikant und Tonys Mutter Hausfrau. „Meinen Humor habe ich von ihr“, lacht der Engländer beim Interview. Als Tony 14 Jahre alt war, ließen sich seine Eltern scheiden. Tony wechselte mit seiner Schwester und seiner Mutter den Wohnort und musste in Sussex das Internat bei den Marist Brothers besuchen.

Er sei sehr dankbar, hier in Österreich zu leben, meinte Tony Kirby beim NÖN-Interview. Foto: Brigitte Wimmer

„Das war eine bittere Zeit für mich, es war dort wie eine Art Gefängnis“, erinnert sich der 69-jährige. Das Einzige, was ihn in dieser Zeit gerettet habe, war der Sport. Tony war Sprinter und spielte im Sussex Rugbyteam. „Mit 17 Jahren war ich das erste Mal verliebt und wollte unbedingt raus aus dem Internat und brach die Schule ab.“ Er maturierte mit 19 Jahren in Bristol und zog 1975 mit seiner Mutter nach London.

Dort übernachtete Tony oft bei seinem Freund Mike, der ein kleines Hotel führte. „Mit Mike war ich sechs Wochen in Griechenland unterwegs – es war genial!“ In diesem Urlaub lernte Tony auch Susi aus Wien kennen. Sie war bildende Künstlerin und lebte in einer Kommune im Waldviertel.

„Ich war schon ein wilder Hund damals“, so Tony Kirby (hier mit einem Freund in England 1975.) Foto: T. Kirby

Auf nach Österreich: „Mike und ich besuchten sie dort“, erinnert sich der Wahlösterreicher. Susi und der Brite entwickelten eine On-off-Beziehung. Als die beiden 1979 wegen einer neuen Arbeitsstelle für Tony nach Cornwall zogen, war Baby Daniel schon mit dabei und der kleine Goldmund in Susis Bauch. In Südengland entdeckte Tony sein Talent zum Holzdesigner. Die Meisterprüfung dafür absolvierte er in der City of Guilds.

Susi ging mit den Kindern bald wieder nach Wien zurück. Um seinen Söhnen nahe zu sein, zog auch Tony 1982 nach Österreich. Er gründete hier die Firma „Molten Socks“.

Ursula Kirby (mit der Tony nun seit 40 Jahren zusammenlebt) beauftragte den Tischler 1983, einen Vogelkäfig für sie zu bauen. „Ich habe mich gleich verliebt in die humorvolle schöne Frau“, so der Brite. Es knisterte zwischen den beiden und 1984 zogen sie zusammen. Die Wienerin brachte eine Tochter mit in die neue Familie und auch Daniel und Goldmund wurden Teil davon. Gemeinsam zogen sie in ein Haus in Sarasdorf. Im Jahre 2000 heirateten Ursula und Tony. In dieser Familie ist der Brite angekommen.

Polen – Österreich:

Pater Pawel Gnat MSF stammt aus der Stadt Lowicz in Polen, 80 Kilometer südwestlich von Warschau. Er wuchs auf dem Bauernhof seiner Eltern auf. „Wir hatten eine sehr freie Kindheit“, erinnert sich der Gottesmann. Da sein älterer Bruder Robert die Landwirtschaft übernehmen sollte, entschied Pawel ins Priesterseminar zu gehen. Sein Noviziat verbrachte der junge Pole in Bąblin.

Pater Pawel Gnat MSF hat sich den alten Traktor seines Großvaters (einen in Tschechien gebauten Zetor Traktor) aus Polen nach Göttlesbrunn geholt und ihn hier restaurieren lassen. Foto: Pater Pawel Gnat MSF

Als Novize war es Pawels Traum, Missionar in Papua-Neuguinea zu werden. Er freute sich schon auf den Dschungel, doch sein Provinzial Andrzej Rabj hatte anderes mit ihm vor. Jedem frisch Geweihten wurde ein Kuvert mit seiner Aufgabe in die Hand gedrückt. Auch Jungpriester Pawel öffnete seinen Umschlag, doch statt einer Reise nach Papua-Neuguinea stand auf seinem Dekret „Maria Ellend an der Donau“. „Das ist aber die falsche Richtung“, dachte sich damals der 25-Jährige. Doch es war seine Berufung, nach Österreich zu gehen.

Auf nach Österreich: Sein Bruder Robert brachte ihn mit dem Auto über Tschechien und die Slowakei nach Maria Ellend. „Ich konnte kaum ein Wort Deutsch, als ich hier ankam“, erinnert sich der Pater. Er belegte einen Deutschkurs am Sprach- und Kulturinstitut Cultura Wien. „Deutsch ist nicht so leicht“, lacht der Pole, „man lernt nie aus!“ Mittlerweile ist Pater Pawel Gnat MSF auch Dechant für das Dekanat Bruck/Leitha und Vorstand des Seelsorgeraums Carnuntum.

Bis vor Kurzem spielte der sportliche Mann auch noch bei Jux-Fußballmatches mit. „Ich spiele Fußball zum Spaß, bin aber jetzt V.I.P.“, meinte er augenzwinkernd. Der Gottesmann liebt auch Gartenarbeit, Radfahren, Theaterspielen und gemeinsame Feste. Sein Credo: „Man muss Mensch bleiben und in allen Lagen eine Lösung finden – keine Lage ist für uns Geistliche hoffnungslos. Auch bei großen Problemen darf man nicht verzweifeln!“

Bosnien – Österreich:

Manda Josipovič kommt aus Gornji Kladari, einem Dorf im Norden von Bosnien und Herzegowina. Sie ist eine römisch-katholische Bosnierin. Zuhause lernte sie als junge Frau ihren Ehemann Zvonko kennen und gebar mit 24 Jahren einen Sohn und mit 26 eine Tochter.

„Wir sind ins Leben geworfen worden und mussten schnell schwimmen lernen“, so Manda Josipovič. Foto: Brigitte Wimmer

„Nach Titos Tod 1980 kam die Wirtschaftskrise und Bosnien, so wie ich es kannte, gab es auf einmal nicht mehr“, erzählt die 60-jährige. Hatten die drei Religionsgemeinschaften (Katholiken, Orthodoxe, Muslime) in Bosnien zuvor im Frieden zusammengelebt, gab es auf einmal große Konflikte und schließlich Krieg.

Auf nach Österreich: Manda kam Ende 1991 mit 28 Jahren nach Österreich. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Zvonko und den beiden Kindern Marijan (4 Jahre) und Ana (2 Jahre) erreichten sie Traiskirchen. Damals war Manda schwanger mit ihrem dritten Kind Ilija. Zvonko kam aus der Baubranche und fand schnell Arbeit in der Region.

Zuerst dachte Manda, ihre Familie werde bald wieder zurückkehren nach Bosnien. Darum sah sie keine Notwendigkeit, Deutsch zu lernen. „Doch als mein Sohn Marijan krank wurde und ich im Spital nur ,Kind krank‘ sagen konnte, wollte ich die Sprache schnell erlernen“, so die dreifache Mutter.

Für das Ehepaar Manda und Zvonko Josipovič ist Österreich nun ihr „Doma“ (bedeutet auf Bosnisch „Zuhause“) Das Bild ist aus den 80er-Jahren. Foto: Josipovič

Manda geht gerne in die Kirche, und so kam es, dass sie 1994 Arbeit als Haushälterin für Prälat Wilhelm Müller in der Pfarre St. Othmar in Mödling fand. „Bis 2009 war ich dort beschäftigt“, erzählt die Seniorin. 2010 wechselte sie ihren Beruf, arbeitete als Kindergartenassistentin in Wiener Neudorf, dann im SOS-Kinderdorf Hinterbrühl und später im Waldorf-Kindergarten Mödling.

„Es war eine schöne Arbeit!“, erinnert sie sich, „ich hab auch einiges über das Pokémon-Universum und Gameboys dort gelernt.“

Die Söhne der Bosnierin besuchten die HTL Mödling. Marijan arbeitet wie sein Vater in der Baubranche, Tochter Ana studierte Marketing & Management und Sohn Ilja Soziologie.

Manda selbst bäckt für ihr Leben gerne und ist bekannt für ihre wunderbaren Weihnachtskekse. Sie fährt gerne Fahrrad und liest alles von Donna Leon über Coelho bis Thomas Bernhard. Ihr Credo: „Ich entscheide nur für den Moment, denn was ich jetzt gerade gut finde, ist in 20 Jahren ganz anders.“