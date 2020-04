Für eine Sensation ist es ziemlich klein. Und doch in Österreich schon seit Jahrzehnten ausgestorben. Bis jetzt. Da begannen Harald Zechmeister von der Universität Wien und Michaela Kropik von der Universität für Bodenkultur im Thayatal zu forschen. Und fanden an einem der vielen Felsstandorte schon am zweiten Tag ihres wissenschaftlichen Projektes ein Moos. Das in Deutschland, in Ungarn und erst recht in Österreich schon lange nicht mehr wuchs. Nur in Tschechien gab es noch eine der wenigen Restpopulationen in Mitteleuropa.

Und jetzt? Ist Oxymitria incrassata, so der botanische Name der kleinen Sensation, oder das Spitzmützenmoos auch in Niederösterreich wieder heimisch. Und bestätigt einmal mehr, dass der grenzüberschreitende Nationalpark Thayatal-Podyjí nicht umsonst als Hotspot der Biodiversität gilt.

„Dieser Fund unterstreicht die hohe Bedeutung der Nationalparks für die Erhaltung der Artenvielfalt in Österreich. Die Entdeckung dieses, bereits ausgestorben geglaubten, Mooses beweist das einmal mehr“, meint auch Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Die Untersuchung erfolgte im Rahmen eines vom Klimaministerium und der Europäischen Union finanzierten Projektes, welches zum Ziel hat, die hohe Artenvielfalt im Nationalpark Thayatal zu erheben und zu schützen.

Dort gibt es aufgrund der geologischen Vielfalt sehr viele verschiedene Moose, auf Felsen, Bäumen, am Waldboden oder in den Trockenrasen. Erhebungen im tschechischen Teil des Nationalparks haben gezeigt, dass in der Tallandschaft der Thaya fast 300 Moosarten zu erwarten sind. Neben der hohen Vielfalt rechnen die Forscher mit zahlreichen sehr seltenen Arten. Die weiteren Ergebnisse der ersten Freilanderhebungen bestätigen diese Annahme.

Harald Zechmeister Ebenfalls selten und zuletzt nur mehr im Leithagebirge heimisch: das Hinterzahnmoos.

Das Hübsche Hinterzahnmoos (Enthostodon pulchellus) war früher weiter verbreitet, wurde allerdings zuletzt vor 30 Jahren im Leithagebirge bestätigt. Diese Art kommt ebenfalls auf Trockenrasen vor, bevorzugt allerdings kalkreiches Gestein. Auch weitere extrem seltene und gefährdete Arten wie das Wulstige Sternlebermoos (Riccia intumescens) oder das Blattlose Koboldmoos (Buxbaumia aphylla) konnten die Experten ausfindig machen.

Harald Zechmeister Zwar nicht ausgestorben, aber selten und gefährdet: das Koboldmoos.

Für Niederösterreichs Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf stellen die Ergebnisse aus dem Thayatal "eine deutliche Bereicherung des Arteninventars in Niederösterreich dar". Bisher waren, so Pernkopf, 775 Moosarten bekannt, nun gäbe es gleich fünf Neuentdeckungen für Niederösterreich. Dies sei "ein weiterer Beweis für den hohen Naturschutzwert des Nationalparks Thayatal, der heuer sein 20-jähriges Bestehen feiert", so Stephan Pernkopf.

Christian Übl, Nationalpark-Direktor im Thayatal, will daher auch spezielle Schutzmaßnahmen für seine seltenen Moose ergreifen. „Bisher waren bereits mehrere Arten bekannt, die ihr einziges Vorkommen in Österreich im Thayatal haben. Für uns ist es immer wieder ein besonderer Moment, wenn wir die Wegerich-Grasnelke, das Weichhaarige Federngras oder das Hohe Perlgras bei unseren Begehungen nach Jahren wieder auffinden." Für diese Pflanzen gäbe es besondere Monitoring- und Schutzmaßnahmen, die man nun auch auf die stark gefährdeten Moosarten ausdehnen werde. "Dazu gehört, dass die genauen Standorte nicht bekannt gegeben werden", erklärt Übl. Und, falls erforderlich, werde man auch den Betritt und den Wildeinfluss reduzieren.

Nationalpark Thayatal Moos-Experte Harald Zechmeister machte Sensationsfund im Nationalpark Thayatal

Für Moos-Forscher Harald Zechmeister sind Moose "Überlebenskünstler und wachsen dort, wo andere Pflanzen nicht mehr überleben können, weil es zu nass, zu trocken oder zu kalt ist". Moose waren, so Zechmeister, auch dabei, "als die ersten Pflanzen vor ungefähr 450 Millionen Jahren das Festland eroberten – und es gibt sie heute noch!" Und da sie vom Wasserspeicher bis zum Lebensraum für andere Lebewesen vielerlei Aufgaben erfüllen, "sollte man sie einfach wachsen lassen und nicht entfernen“, so der Experte.

Mehr zum Nationalpark: www.np-thayatal.at