Frauen müssen also mit demselben Betrag 156 Tage länger auskommen als Männer. Der Präsident des SPÖ-Pensionistenverbands, Peter Kostelka, macht neben der ungleichen Entlohnung und der Teilzeitarbeit von Frauen wegen Kinder- oder Altenbetreuung vor allem die Auswirkungen der ÖVP-FPÖ Pensionsreform von 2003 dafür verantwortlich. "Der damals beschlossene längere Durchrechnungszeitraum zur Bestimmung der Pensionshöhe hat besiegelt, dass immer mehr Frauen heute immer weniger Pension bekommen. Diese Ungerechtigkeit muss möglichst bald aus der Welt geschafft werden", forderte Kostelka am Freitag.

Er schlägt deshalb vor, dass die zehn schlechtesten Beitragsjahre bei der Pensionsberechnung nicht berücksichtigt werden. Außerdem will er bei den Kindererziehungszeiten die volle Anrechnung von vier Jahren für jedes Kind und eine Anrechnung von Pflegezeiten bei Betreuung von nahen Angehörigen. Für die kommenden Pensionserhöhung bekräftigte Kostelka die Forderung nach Berücksichtigung der tatsächlichen Teuerung der für die Senioren maßgeblichen Produkte.

Der Equal Pension Day wird seit dem Jahr 2015 von der Statistikabteilung der Stadt Wien berechnet. In diesen vier Jahren gab es österreichweit eine Verbesserung von zwei Tagen. Am meisten, nämlich um sechs Tage, sind die Pensionseinkommens-Differenzen zwischen Frauen und Männern in Wien geschrumpft. Das Burgenland hat sich seit 2015 um fünf Tage verbessert. Am dritten Platz liegt Niederösterreich mit einer Verbesserung von drei Tagen. Zwischen den einzelnen Bundesländern gibt es deutliche Unterschiede. So liegt der Equal Pension Day in Vorarlberg (5. Juli) mehr als eineinhalb Monate vor jenem in Wien (27. August). Österreichweit wurde der 28. Juli errechnet.

Rasche Maßnahmen gegen diese Ungleichheit und damit gegen Altersarmut von Frauen forderte am Freitag auch Korinna Schumann, ÖGB-Vizepräsidentin und Bundesfrauenvorsitzende. Die ÖGB-Frauen verlangen ein Lohntransparenzgesetz, die volle Anrechnung der Elternkarenzen und einen Ausbau der flächendeckenden Kinderbildungseinrichtungen.